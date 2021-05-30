لماذا قبل ليوناردو غارديم عرض الهلال ورفض النصر؟‎

أثار اقتراب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع المدرب البرتغالي، ليوناردو غارديم، ليتولى مسؤولية الفريق في الموسم المقبل، خلفا لمواطنه جوزيه مورايس، جدلا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا والصحفي بشبكة ”سكاي إيطاليا“، إلى أن غارديم وقع عقدا مع النادي السعودي يمتد لموسم واحد.

وبقي غارديم، البالغ 46 عاما، بلا عمل منذ إقالته من تدريب موناكو الفرنسي، في ديسمبر 2019.

تقرير: ليوناردو غارديم مدربا لنادي الهلال لمدة موسم واحد https://t.co/vNNd8oKgh9 pic.twitter.com/zW3eBZwoKf — إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2021

وجاء الجدل بسبب مفاوضات سابقة بين غارديم ونادي النصر السعودي، في 2019.

وحضر غارديم بالفعل إلى المملكة العربية السعودية وعقد جلسة مصغرة مع سعود آل سويلم، رئيس النصر آنذاك، لكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ.

والنصر تعاقد وقتها مع البرتغالي روي فيتوريا لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للأوروغواياني دانييال كارينيو.

ولكن غارديم أوضح، في تصريحاته للصحافة البرتغالية وقتها، أن رفضه لعرض النصر لم يكن بسبب المقابل المالي، لكنه فضل ألا يكون متسرعا في اتخاذ قرار يتعلق بمستقبله، موضحا أنه تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الصينية بعد رحيله من موناكو الفرنسي، لكنه رفضه دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك.

تصريحات جديدة

ولكن يبدو أن تصريحات غارديم شهدت تحولا كبيرا خلال الفترة الماضية؛ نظرا لطول فترة ابتعاده عن مقعد المدير الفني.

وقال غارديم في تصريحات لشبكة ”IOL“، إنه رفض العديد من العروض من داخل البرتغال وأوروبا، حيث سيقود مشروعا جديدا، بداية من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

وأضاف: ”أبحث عن شيء يحفزني، لكنني لا أعرف ما هو حتى الآن، لقد قلت بالفعل إنني أرغب في الحصول على تجربة خارج أوروبا، وربما حان الوقت الآن لذلك. بما أنني وحيد مع زوجتي، لدينا المزيد من الحرية في البحث عن أمر جديد“.

ويملك المدرب البرتغالي سيرة ذاتية مر خلالها بأندية كبيرة، مثل براغا وسبورتنغ لشبونة في البرتغال، وأولمبياكوس اليوناني.

كما قاد غارديم فريق موناكو للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، والتأهل لقبل نهائي دوري الأبطال في 2017.