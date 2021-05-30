لمن تذهب وصافة الدوري السعودي؟.. كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر ضد الاتحاد

يسدل الستار، مساء اليوم الأحد، على منافسات الموسم الكروي من عمر الدوري السعودي، وسط توقعات بجولة مثيرة وصراع مشتعل على وصافة الدوري بين ناديي الشباب والاتحاد بعد أن حسم الهلال اللقب.

ويدور صراع ملتهب -أيضا- على تجنب مقعدي الهبوط بعد أن تأكد وداع نادي العين للدوري السعودي.

وتشهد الجولة بضع مواجهات مثيرة ولكن على رأسها اللقاء المرتقب بين النصر والاتحاد في مواجهة كلاسيكية ترصدها ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة في التوقيت ذاته في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

ويستضيف النصر منافسه الاتحاد على ملعب ”مرسول بارك“.. وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS2 بصوت المعلق سمير المعيرفي.

ويلعب الهلال ضد ضيفه الفيصلي على ملعب ”الملك فهد الدولي“.. وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

ويستضيف الشباب منافسه الوحدة على ملعب ”الأمير خالد بن سلطان“.. وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 3 بصوت المعلق حماد العنزي.

صراع الوصافة

يدور صراع مثير على وصافة الدوري السعودي بين الشباب، صاحب المركز الثاني، برصيد 54 نقطة والاتحاد صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

ويحتاج الشباب للفوز على الوحدة لضمان الحصول على الوصافة والمشاركة في دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل بجانب الهلال الذي ضمن التتويج.

ويحسم الشباب المركز الثاني -أيضا- من خلال التعادل، مع تعادل أو هزيمة الاتحاد أو حتى مع خسارة الفريق ولكن بشرط هزيمة الاتحاد.

ويحتاج الاتحاد للفوز مع تعثر الشباب سواء بالتعادل أو الهزيمة، كما أن التساوي في النقاط بين الاتحاد والشباب في حالة خسارة ”الليوث“ وتعادل الاتحاد والوصول إلى النقطة ال54 نقطة، فإن الاتحاد يحتل المركز الثاني لتفوقه في المواجهات المباشرة ضد الشباب بالفوز بنتيجة 2-1 في ملعبه والتعادل في ملعب الشباب بنتيجة 1-1.

48 ساعة على تتويج البطل.. ودكم تشوفون #قصة_كأس؟ 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/ukrZzUXYsA — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 28, 2021

صراع الهبوط

يدور صراع آخر مثير ومشتعل لتجنب المركزين الرابع عشر والخامس عشر المؤديين للهبوط بعد تأكد وداع العين.

ويحتل الرائد المركز العاشر برصيد 35 نقطة وخلفه أبها الحادي عشر بالرصيد ذاته، ثم القادسية في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة ثم ضمك والباطن برصيد 33 نقطة والوحدة في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

وسيكون لقاء القادسية ضد أبها بمثابة طوق النجاة للفريق الفائز من هذه المواجهة لتجنب حسابات الهبوط، كما تعني خسارة الوحدة أمام الشباب أو التعادل هبوطه رسميا، بينما يطمع الباطن في الفوز على العين الذي هبط رسميا للوصول إلى النقطة الـ36 وانتظار باقي النتائج.

ويلعب ضمك ضد التعاون كما يستضيف الرائد منافسه الفتح في مواجهتين مثيرتين.

💪 لم يخسر #الاتحاد في آخر 7 مباريات ضد أندية الرياض بدوري المحترفين السعودي (ف3 ت4). 🔻 فاز #النصر مرةً واحدة فقط في آخر 8 مباريات ضد أندية جدة بدوري المحترفين السعودي (ت5 خ2). #أرقام_SPL | #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/fS24kUDIW0 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 29, 2021

أوراق الاتحاد

يسعى الاتحاد لحسم الوصافة من خلال الفوز وانتظار هدية الوحدة في مواجهته ضد الشباب.

وأكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الأخير أمام العين أنه راضٍ عما حققه فريقه ويسعى بكل تأكيد لحسم الوصافة في الجولة المقبلة.

ويغيب عن صفوف الاتحاد لاعبه كريم الأحمدي وأيضا غاري رودريغيز وعبد المجيد السواط وزياد المولد وحمد المنصور، ويعتمد كاريلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مارسيلو غروهي وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد حجازي وعمر هوساوي وسعود عبد الحميد وحمدان الشمراني.

ويقود خط الوسط برونو هنريكي وعبد الإله المالكي وفهد المولد وعبد العزيز البيشي مع ثنائي الهجوم رومارينهو وألكسندر بريغوفتش.

#النصر_الاتحاد في 25 لقاء بـ @SPL! 🙌

11 للنصر 🏇

6 للاتحاد 🐅

8 تعادل 🤝

– توقعاتكم لقمة الغد؟ 🤩👌 pic.twitter.com/JmdWxSGaea — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 29, 2021

أسلحة النصر

يبدو النصر في نهاية موسم لم يكن على ما يرام لجماهير العالمي ولكنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ختام الدوري، وهي المباراة الأخيرة لبعض اللاعبين، بحسب تقارير إعلامية خاصة على مستوى الأجانب.

وتردد أن النصر بصدد الاستغناء عن الحارس الأسترالي براد جونز وربما يطال الأمر مايكون بيريرا وأيضا يحيى الشهري.

ويسعى النصر بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز لترك بصمة جيدة مع نهاية الدوري فالفريق يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون.

ويغيب عن النصر حارسه وليد عبدالله وعبد الرحمن العبيد وعبد الفتاح عسيري وغونزالو مارتينيز وكيم جين سو.

ويعتمد ”العالمي“ على تشكيلته التي تضم الحارس براد جونز وأمامه رباعي الدفاع عبد الله مادو ومايكون بيريرا وعبد الله الشنقيطي وأسامة الخلف.

ويقود خط الوسط بيتروس وبجواره علي الحسن وعبد الله الخيبري مع ثلاثي الهجوم سامي النجعي ونور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله.

بـ 37 هدف! ⚽️

يعتبر #النصر أكثر فرق دورينا تسجيلاً للأهداف في الشوط الثاني ⏹️⚽ تعرف على أكثر من سجل في النصف الثاني من المباراة حتى الآن.👇#أرقام_SPL pic.twitter.com/uSPS2Ydhnl — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 28, 2021

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الاتحاد تحول بشكل رائع خلال الموسم ونجح في تطوير نتائجه واستفاد من صفقات الشتاء وخاصة أحمد حجازي، الذي ترك بصمة مهمة في خط الدفاع.

وأضاف: ”مصير الوصافة ليس مرتبطا فقط بأقدام لاعبي الاتحاد ولكن على كل حال الفريق يستحق التحية بعد انتفاضته وتأهله لنهائي البطولة العربية“.

وتوقع أنور مواجهة خاصة بين حجازي وحمد الله سيكون لها تأثير على المباراة خاصة أن حجازي يعيش موسما مميزا كما أن خبرة حمد الله لا يستهان بها.