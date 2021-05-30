نادي النصر يتلقى دعما ماليا كبيرا من الأعضاء الذهبيين

كشفت تقارير صحفية عن قيمة الدعم المالي الذي قدمه الأعضاء الذهبيون بنادي النصر، خلال اجتماعهم مساء السبت، في مقر ملعب النادي ”مرسول بارك“، بعد الدعوة من جانب مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر.

وغاب عن الاجتماع الشرفي كل من سعود آل سويلم، رئيس النادي السابق، والعضو الذهبي عبد العزيز بغلف.

وأوضحت صحيفة ”الشرق الأوسط“ أن اجتماع أعضاء النصر الذهبيين حظي بدعم مالي قارب 55 مليون ريال سعودي.

فيما ذكرت صحيفة ”الجزيرة“ أن الأمير خالد بن فهد ضخ 17 مليون ريال خلال الأيام الماضية عبارة عن استحقاقات قائمة لبعض اللاعبين، إلى جانب تأمين نحو 20 مليون ريال للفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير وليد بن بدر وفهد العجلان وعبداللطيف الشثري قدموا 3 ملايين ريال بواقع مليون عن كل واحد منهم، و500 ألف ريال من كل من فهد المشيقح ومحمد العمران ومسفر خير الله.

في اجتماع ذهبيي #النصر الأول

العميد فهد المشيقح أمينًا عامًا للمجلس، والعتيبي مسؤولًا عن علاقات الأعضاء الذهبيين pic.twitter.com/dKsLUSUji6 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 29, 2021

واتفق النصراويون على تعيين فهد المشيقح الأمين العام لمجلس الأعضاء الذهبيين، ووليد العتيبي مسؤولا عن علاقات ”الذهبيين“.

وبحسب مصادر قريبة من إدارة النادي، فإنه يتبقى نحو 20 مليونا أخرى لسداد جميع مديونيات النادي، إذ إن النادي بحاجة لنحو 70 مليون ريال لإنهاء أزمة الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكان النصر قد حرم من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب وجود مستحقات مالية كبيرة متأخرة على النادي.

وكان النصر قد نجح في إتمام صفقة اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد سداد الشرط الجزائي في عقده مع نادي غوانزهو الصيني، لينضم لصفوف ”العالمي“ الموسم المقبل.

📹 | أعضاء #النصر الذهبيون يعقدون اجتماعهم الأول 💛

ورئيس النادي الأستاذ مسلّي آل معمر يتحدّث 🎙️ pic.twitter.com/2l7jj2sTox — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 30, 2021

واقترب النصر من التعاقد مع محمد القاسم، الظهير الأيسر لفريق الفيصلي، حيث من المنتظر أن يعلن عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.

ويواجه النصر نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد، في الجولة الأخيرة للدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 53 نقطة، بينما النصر يتواجد بالمركز الخامس وفي رصيده 46 نقطة.