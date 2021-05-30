تقرير: ليوناردو غارديم مدربا لنادي الهلال لمدة موسم واحد

قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، إن البرتغالي ليوناردو غارديم، المدير الفني السابق لموناكو الفرنسي، توصل لاتفاق نهائي مع الهلال السعودي على تدريب الفريق حتى يونيو/حزيران 2022.

وأضاف الصحفي في شبكة ”سكاي سبورتس إيطاليا“ عبر حسابه على تويتر، إن العقد سيتم توقيعه خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين، على أن يقود غارديم (46 عاما) فريقه الجديد بداية من الموسم المقبل.

وسبق لغارديم تدريب سبورتنغ لشبونة في موسم 2013-2014، بعدما قاد أولمبياكوس اليوناني قبلها بموسم واحد، لكن نجاحاته الكبيرة كانت مع موناكو بين عامي 2014 و2018 عندما قاده للقب الدوري الفرنسي عام 2017.

وأعلن الهلال، بطل الدوري السعودي، مطلع الشهر الحالي التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورايس لقيادة الفريق إلى نهاية الموسم الحالي خلفا للبرازيلي روجيريو ميكالي.

وكان الهلال انفصل عن المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو، الذي قاده للفوز بدوري أبطال آسيا في 2019، في فبراير/ شباط الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تركته في المركز الثالث بالدوري قبل حسم اللقب.

وتولى خليفته ميكالي، الذي ترقى من فريق الشباب بالهلال وسبق له قيادة البرازيل لإحراز ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، المسؤولية وحقق الفريق تحت قيادته سلسلة من النتائج الجيدة في الدوري.

لكن الهلال قدم عروضا متذبذبة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا الشهر الماضي وتأهل بصعوبة إلى دور الستة عشر ضمن أفضل ثلاث فرق احتلت المركز الثاني.