باستوس يثير الجدل بحديثه عن تفاجئه بتعاقده مع العين السعودي بدلا من الإماراتي.. والنادي يرد (فيديو)

كشف الأنغولي كيسانغا باستوس، لاعب العين السعودي، على أنه كان يظن أنه تعاقد مع العين الإماراتي عندما أخبره وكيله بالمفاوضات في البداية ليتفاجأ بعد ذلك بتواجده في السعودية، ولكن مسؤولي نادي العين قاموا بالرد عليه وتوضيح موقفه.

وكان العين أعلن تعاقده مع الأنغولي كيسانغا باستوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال باستوس في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، يوم السبت: ”عندما أخبرني وكيل أعمالي بعقدي مع العين بحثت عن النادي واعتقدت أنه العين الإماراتي ولكن تفاجأت عندما أتيت أن النادي في (الباحة) ولكن بكل تأكيد استفدت من تجربتي وكانت خبرة إضافية وتعلمت منها“.

وأضاف: ”السعودية ليست جديدة بالنسبة لي وكنت هنا لما لعبت في صفوف لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي، وشعرت أنني في بلدي الثاني، والدوري السعودي تنافسي جدا ويجد به نجوما كبار، ولكن يوجد توقف كثيرا من الحكام أو لأسباب أخرى وهذا الشيء يقتل متعة كرة القدم“.

#الديوانيه

باستوس – لاعب #العين:

المملكة العربية السعودية بلد رائع، شعرت فيها بحفاوة الاستقبال، وشعرت أنني في بلدي الثاني، والدوري السعودي تنافسي جدًا ويوجد فيه نجوم كبار. pic.twitter.com/8puItElGzZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 29, 2021

رد نادي العين السعودي

فيما رد سعد الزهراني، المدير التنفيذي للعين السعودي، على باستوس، قائلا: ”حقيقة تعليقي بسيط، الموضوع برمته غير معقول أن تتعاقد مع لاعب بعقد رسمي ثم نأخذه لبلد آخر، أنت لست صغيرا وبالتأكيد كل البيانات موجودة في العقد، اللاعب ربما أخطأ في التعبير أو لم يحسن صياغة الجملة، وحتى لو تفاجأ أننا لسنا العين الإماراتي فكان يمكن ألّا يكمل عقده، وكنت صريحا مع وكيل اللاعب بأننا نادي صاعد ولم يبديا أي استغراب والأمور كانت واضحة، والأمر لم يكن غلطة“.

وأشار: ”اللاعب يهمه أشياء أساسية، مثل قيمة عقد ومقومات الحياة، وكنا واضحين معه من البداية بأننا نادي العين السعودي، ولم يكن هناك أي خطأ في التعاقد، حتى بعد هبوطنا لدوري الدرجة الأولى كل عقود اللاعبين مستمرة ونحاول نستفيد من بعضهم بالإعارة، وباستوس باق في عقده سنتين وأتمنى أن يظل معنا، واللاعب كان عنده القناعة التامة بوجوده معنا، وما قاله أول مرة أسمع منه هذا الكلام فكيف صعد على الطائرة قطع كل هذه المسافة وتفاجأ أنه وصل السعودية“.

وأشار: ”اللاعب ربما يرغب في تسويق نفسه وهو اسم كبير، ولكن أن يقول إن وجوده معنا كان مفاجأة هو أمر غريب“.

وأردف: ”تحدثت بالفعل مع اللاعب حاليا وقال لي أنا أول لما جاء لي العرض افتكرت أنه من العين الإماراتي ولكن لما بحثت عرفته أن العين السعودي، وهذا تفسير حديثه“.

سعد الزهراني – المدير التنفيذي لنادي #العين:

تعاقدنا مع لاعبين كبار ولم نموّه على أحد.. اللاعب "باستوس" أخطأ في تعبيره ويسوّق لنفسه.. ولو أن هذا الحديث كان قبل (40) سنة ممكن تقبله.#الديوانيه https://t.co/ObamgzqxCs pic.twitter.com/p9zjsZjv97 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 29, 2021

ولعب باستوس مع العين 23 مباراة وسجل هدفين.

وبدأ باستوس مسيرته الرياضية مع لواندا الأنغولي تحت 19 عاماً ثم صعد إلى الفريق الأول في عام 2010.

وانضم باستوس إلى روستوف الروسي في عام 2013، حيث قضى في صفوفه 3 مواسم ومثله في 84 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 4 أهداف.

وانتقل باستوس إلى لاتسيو الإيطالي في انتقالات صيف عام 2016 قادماً من روستوف الروسي.