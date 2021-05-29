سعود الصرامي: محمد قاسم نجم الفيصلي ينضم لنادي النصر

كشف سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، عن انضمام محمد قاسم، لاعب الفيصلي، إلى صفوف ”العالمي“، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي.

وقال الصرامي، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم السبت: ”محمد قاسم، ظهير أيسر الفيصلي والاتحاد، البالغ 26 عاماً، لاعباً نصراوياً لمدة ثلاث أعوام قادماً من صفوف بطل الكأس في عملية انتقال حر“.

وكان محمد قاسم قد مثل صفوف الاتحاد خلال الفترة من 2013 حتى 2019 وانتقل إعارة إلى الفيحاء ثم انضم لفريق الفيصلي بعد ذلك.

وسعت إدارة نادي الفيصلي لتجديد عقد اللاعب الفترة الماضية، ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين.

وتوج قاسم مع الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على التعاون بنتيجة (3-2)، في نهائي البطولة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.