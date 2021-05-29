إصابة عمر السومة في معسكر منتخب سوريا

كشف الإعلامي نزار المقداد عن إصابة السوري عمر السومة، نجم الأهلي السعودي، خلال معسكر منتخب بلاده المقام حاليًا في دبي، استعدادًا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وقال المقداد عبر حسابه على ”فيسبوك“، يوم السبت: ”تواصلت مع مدير المنتخب الكابتن القادر كردغلي، وأكد لي أن عمر السومة مصاب بإصابته نفسها التي تعرض لها في المعسكر السابق قبيل مباراتي البحرين وإيران، تمزق عضلي“.

https://www.facebook.com/nizar.mokdad1/posts/4041994202547334

ويعد السومة أحد أهم الركائز الأساسية في المنتخب السوري، الذي يعول عليه بشدة مدربه التونسي نبيل معلول.

ويغيب أيضا عن المنتخب السوري، المدافع أحمد الصالح، وماهر دعبول، لاعب تشرين، وعبد الرحمن بركات محترف المحرق البحريني، للإصابة.

ويستعد المنتخب السوري لمواجهة كل من غوام في 7 يونيو، ومع المالديف في 11 يونيو، ويختتم مشواره بلقاء الصين في 15 يونيو.

ويتصدر ”نسور قاسيون“، المجموعة الأولى من التصفيات بـ15 نقطة، وذلك بتحقيق 5 انتصارات متتالية.