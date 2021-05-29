لاعبو النصر يودعون يحيى الشهري بممر شرفي

ودع لاعبو نادي النصر السعودي زميلهم يحيى الشهري، يوم السبت، عبر تنظيم ممر شرفي له خلال تدريبات الفريق اليوم، بعد تأكد رحيله عن ”العالمي“ نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن هذه الخطوة جاءت من اللاعبين “ بعد انتهاء عقد الشهري وعدم تجديد إدارة النادي معه“.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أنه من المنتظر أن تعقد إدارة النصر اجتماعاً خاصاً، الأسبوع المقبل، مع المدرب البرازيلي مانو مينيز لعرض القائمة عليه لتحديد اللاعبين الذين يريد استمرارهم أو مغادرتهم.

وأوضحت أن الثنائي يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري أصبحا خارج حسابات الفريق.

والشهري لعب في صفوف النصر منذ 2013، قادمًا من الاتفاق، وخاض تجربة احترافية قصيرة في ليغانيس الإسباني في 2018، على سبيل الإعارة، قبل العودة مجددًا للعالمي.

ولم يشارك الشهري مع النصر هذا الموسم، سوى في مباراتين فقط بمسابقتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف النصر، مساء الأحد، نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك في الجولة الختامية من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يأتي الاتحاد بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وتواجه الفريقان 23 مرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فاز الاتحاد في 5 مباريات، وانتصر النصر في 11 مباراة، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.