رياضة

فيديو يوضح حقيقة تجاهل أطفال وجماهير التصوير مع فييتو نجم الهلال (شاهد)
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 11:37 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 12:20 GMT

فيديو يوضح حقيقة تجاهل أطفال وجماهير التصوير مع فييتو نجم الهلال (شاهد)

فييتو شارك مع الزعيم في 33 مباراة، سجل فيها 6 أهداف فقط وصنع 5، علما أن عقده يمتد حتى يونيو 2024.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

انتشر مقطع فيديو ينفي ما تردد عن أن أطفال وجماهير نادي الهلال السعودي تجاهلوا التقاط الصور مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الزعيم.

ويظهر في مقطع الفيديو الأول أن أطفالا من مشجعي الهلال يلتقطون الصور مع البيروفي آندري كاريلو، ويتجاهلون فييتو، الذي بدا في مقطع الفيديو وكأنه منبوذ من الجماهير.

لكن مقطع فيديو ثان يكشف أن أطفالا التقطوا صورا مع فييتو، وبعد ذلك انتقلوا لالتقاط الصور مع كاريلو، لكن الزاوية التي التُقط منها مقطع الفيديو الأول يظهر وكأن الجماهير تتجاهل فييتو.

وانتقل فييتو للهلال، في أكتوبر الماضي، قادما من سبورتينغ لشبونة، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد شارك مع الزعيم في 33 مباراة، سجل فيها 6 أهداف فقط وصنع 5، علما أن عقده يمتد حتى يونيو 2024.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي، وضمن التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع استقلال طهران الإيراني.

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