فيديو يوضح حقيقة تجاهل أطفال وجماهير التصوير مع فييتو نجم الهلال (شاهد)

انتشر مقطع فيديو ينفي ما تردد عن أن أطفال وجماهير نادي الهلال السعودي تجاهلوا التقاط الصور مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الزعيم.

ويظهر في مقطع الفيديو الأول أن أطفالا من مشجعي الهلال يلتقطون الصور مع البيروفي آندري كاريلو، ويتجاهلون فييتو، الذي بدا في مقطع الفيديو وكأنه منبوذ من الجماهير.

صراحة تو اشوف الموضوع وانصدمت من كمية الدراما والكذب بعد ، هذا المقطع كامل بدون قص من سناب الاب نفسه ، ابناءه صوروا مع فيتو ثم راحوا لكاريلو .. وانتهى الموضوع بكل بساطة 🤝💙. pic.twitter.com/NvH2KOsDMt — سهم ★ (@1SMi_) May 29, 2021

لكن مقطع فيديو ثان يكشف أن أطفالا التقطوا صورا مع فييتو، وبعد ذلك انتقلوا لالتقاط الصور مع كاريلو، لكن الزاوية التي التُقط منها مقطع الفيديو الأول يظهر وكأن الجماهير تتجاهل فييتو.

وانتقل فييتو للهلال، في أكتوبر الماضي، قادما من سبورتينغ لشبونة، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد شارك مع الزعيم في 33 مباراة، سجل فيها 6 أهداف فقط وصنع 5، علما أن عقده يمتد حتى يونيو 2024.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي، وضمن التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع استقلال طهران الإيراني.