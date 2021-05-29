النصر يستحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لجماهيره ويرتبط مباشرة برئيس النادي

قال نادي النصر السعودي إنه استحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لجماهيره ويرتبط ارتباطا مباشرا برئيس النادي مسلي ال معمر.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”إيمانا بدور جماهير النصر الغالية، وحرصا على سماع مقترحاتهم وآرائهمـ مجلس الإدارة يستحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لصوت جماهير العالمي، ويرتبط ارتباطا مباشرا برئيس النادي.

إيمانًا بدور جماهير #النصر الغالية، وحرصًا على سماع مقترحاتهم وآرائهم 💛

مجلس الإدارة يستحدث بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لصوت جماهير #العالمي ، و يرتبط ارتباطًا مباشرًا برئيس النادي 📧 Fans@alnassr.sa pic.twitter.com/3Q7dJxtStg — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 28, 2021

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

ويلعب النصر مع الاتحاد غدا الأحد في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي.

كما تأهل النصر لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن يلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني في سبتمبر المقبل.

وفي أبريل الماضي أعلن نادي النصر رسميا تزكية مسلي آل معمر رئيسا لمجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات.