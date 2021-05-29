رياضة

النصر يستحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لجماهيره ويرتبط مباشرة برئيس النادي
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 7:13 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 7:45 GMT

النصر يستحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لجماهيره ويرتبط مباشرة برئيس النادي

في أبريل الماضي أعلن نادي النصر رسميا تزكية مسلي آل معمر رئسا لمجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال نادي النصر السعودي إنه استحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لجماهيره ويرتبط ارتباطا مباشرا برئيس النادي مسلي ال معمر.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”إيمانا بدور جماهير النصر الغالية، وحرصا على سماع مقترحاتهم وآرائهمـ مجلس الإدارة يستحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لصوت جماهير العالمي، ويرتبط ارتباطا مباشرا برئيس النادي.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

ويلعب النصر مع الاتحاد غدا الأحد في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي.

كما تأهل النصر لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن يلعب مع تركتور سازي تبريز الإيراني في سبتمبر المقبل.

وفي أبريل الماضي أعلن نادي النصر رسميا تزكية مسلي آل معمر رئيسا لمجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات.

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