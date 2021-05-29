ليوناردو غارديم على أعتاب التوقيع لنادي الهلال

قالت وسائل إعلام سعودية إن المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم بات قريبا من التوقيع لنادي الهلال.

ووفقا لصحيفة ”البلاد“ فإن غارديم بات قريبا جدا من تولي تدريب الهلال، بداية من الموسم المقبل، خلفا لمواطنه خوسيه مورايس.

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل فتح قناة اتصال مع وكيل أعمال غارديم لتعيينه في منصب المدير الفني لبطل الدوري السعودي في آخر موسمين.

وسبق أن حقق غارديم نجاحات كبيرة مع موناكو بقيادته للتتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2016/2017، والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أطاح بمانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.

وسبق أن تولى غارديم تدريب أندية بيرا مار وسبورتينغ براغا وسبورتينغ لشبونة في البرتغال وأولمبياكوس اليوناني وموناكو الفرنسي.

لكن غارديم لم يتول تدريب أي ناد منذ انفصاله عن موناكو في ديسمبر 2019.

وتوج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي لكن خوسيه مورايس يقود الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي فقط.

وينهي الهلال الموسم الحالي بمواجهة الفيصلي في الدوري السعودي يوم غد الأحد في الجولة الأخيرة من المسابقة.