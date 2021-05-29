فلامنغو ينفي تلقيه عرضا من نادي الهلال بشأن دي أراسكايتا

نفى فلامنغو البرازيلي تلقيه عرضا رسميا حتى الآن من الهلال السعودي بشأن التعاقد مع الدولي الأوروغواياني جيورجيان دي أراسكايتا لاعب وسط الفريق.

وقال موقع ”bolavip“ البرازيلي إن ماركوس براز نائب رئيس فلامنغو نفى تقديم الهلال لأي عرض رسمي حتى الآن بشأن لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عاما.

وكانت صحيفة ”أس“ الإسبانية قد ذكرت مؤخرا أن الهلال يرغب في التعاقد مع الدولي الأوروغواياني الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

O dia que o Arrascaeta meteu um gol de bicicleta pic.twitter.com/ilOSyg4jL9 — Archive De Arrascaeta 🇺🇾 (@archivearrasca) May 26, 2021

لكن براز نفى وصول فلامنغو أي عرض من السعودية، لكنه أشار إلى أنه في حال وصول هذا العرض لن يكون من السهل التفريط في اللاعب، حيث سيطلب النادي مبلغا ضخما للاستغناء عن خدماته.

وأبدى فلامنغو رغبته في الحصول على ما لا يقل عن 20 مليون يورو (130 مليون ريال برازيلي) لبدء المفاوضات مع الهلال أو أي ناد يريد التعاقد مع دي أراسكايتا.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد أشارت إلى أن الهلال لم يقدم عرضا بسبب المغالاة في الطلبات المالية لفلامنغو.

وتعاقد الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين بالفعل مع المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو في صفقة مجانية لمدة 3 مواسم.

لكنه يسعى للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، تمهيدا للاستغناء عن اثنين من المحترفين. وقد يكون الأقرب للرحيل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز هداف الدوري والإيطالي سيباستيان جيوفينكو.