الكاميروني أبو بكر فينسنت على رادار نادي الاتحاد

أشارت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة إلى أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ينوي التعاقد مع مهاجم كاميروني في السوق الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ”اليوم“ إن إدارة الاتحاد تتجه لإنهاء عقد البرازيلي برونو هنريكي، والصربي ألكسندر بريغوفيتش، وأضافت أن إدارة الاتحاد تبحث عن مهاجم هداف لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.

ووفقا للصحيفة نفسها فإن المهاجم الدولي الكاميروني أبوبكر فينسنت، مهاجم بشكتاش التركي دخل قائمة اهتمامات الاتحاد.

ويبلغ أبوبكر فينسنت من العمر 29 عاما، وينتهي عقده مع بشكتاش في يونيو المقبل، وفقا لموقع ”transfermarkt“، ما يعني أن الصفقة ستكون مجانية.

وانتقل فينسنت لبشكتاش لأول مرة في أغسطس 2016 قادما من بورتو البرتغالي.

وخلال موسم 2020/2021 سجل فينسنت مع بشكتاش 16 هدفا وصنع 5 في 29 مباراة، ووصل إلى تسجيل 35 هدفا وصناعة 9 في 67 مباراة.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة من 29 مباراة، وتتبقى مباراة واحدة على نهاية المسابقة.