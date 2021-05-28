شاموسكا مدرب الفيصلي يعلن انتقاله لنادي الشباب (فيديو)

أعلن المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني للفيصلي، انتقاله لتدريب نادي الشباب السعودي، بداية من الموسم المقبل 2021/2020.

وقاد شاموسكا الفيصلي للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز درامي بنتيجة 3/2 على التعاون، في المباراة النهائية.

وبسؤاله عما إذا كان سينتقل لنادي الشباب، أكد المدرب البرازيلي أن الخطوة المقبلة بالفعل هي تدريب الشباب.

وستكون مباراة الفيصلي أمام الهلال في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي، هي الأخيرة لشاموسكا مع الفيصلي، الذي أمضى معه 3 مواسم، علما أن الفيصلي سيكون طرفا في كأس السوبر السعودي، حيث سيواجه الهلال.

وأوضح شاموسكا أنه يفتخر بأرقامه مع الفيصلي، مثل عدد النقاط التي حصدها الفريق، وعدد المباريات بلا خسارة، كما أكد أنه وصل إلى النقطة التي يريد أن يخوض بعدها تحديا جديدا، وأشار إلى أنه يمتلك ذكريات جيدة مع الفيصلي.

ويحتل الفيصلي المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي، في حين يحتل الشباب، نادي شاموسكا الجديد، المركز الثالث، علما أن الهلال حسم اللقب لصالحه للمرة الثانية على التوالي.