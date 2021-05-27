فهد المدلج: الفيصلي سينظم ممرا شرفيا للهلال و"الزعيم" سيرد بالمثل (فيديو)

كشف فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي السعودي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين أن فريقه سيقيم ممرا شرفيا لنظيره الهلال بطل الدوري، خلال مباراة الفريقين الختامية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وسيلعب الهلال ضد الفيصلي بالجولة الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد المقبل الموافق 30 مايو.

كما ضرب الفيصلي موعدا مع الهلال بطل دوري المحترفين في كأس السوبر السعودي الموسم المقبل.

وقال المدلج في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: سنقوم بعمل ممر شرفي لنادي الهلال بطل الدوري، وهم كذلك سيقومون بعمل ممر شرفي لنا“.

واختتم: ”لأول مرة بطل الدوري يواجه بطل الكأس في آخر مباراة بالموسم، ما يجعلنا نقوم بسابقة عمل ممر شرفي للناديين“.

فهد المدلج – رئيس نادي #الفيصلي :

سنقوم بعمل ممر شرفي لنادي #الهلال وهم كذلك، و لأول مره بطل الدوري يواجه بطل الكأس في آخر مباراة بالموسم.#الفيصلي_بطل_كأس_الملك pic.twitter.com/VOdRkLkGJZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 27, 2021

وتوج الفيصلي بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعدما سجل جوليو تافاريس ثلاثية في الفوز 3-2 على التعاون في المباراة النهائية في الرياض، اليوم الخميس.

وتأهل نادي الفيصلي السعودي إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الخميس، على حساب التعاون.

وأصبح الفيصلي رابع الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2021، بعد كل من الهلال والشباب والاتحاد.

يذكر أن الهلال توج بلقب الدوري السعودي، بعد أن فاز على التعاون أيضًا بهدف نظيف، ليرفع الزعيم رصيده للنقطة الـ58 في صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الفيصلي المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 36 نقطة.