بكاء فهد المدلج رئيس الفيصلي بعد التتويج الدرامي بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

أجهش فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي بالبكاء، بعد تتويج فريقه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه.

وتوج الفيصلي بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعدما سجل جوليو تافاريس ثلاثية في الفوز 3-2 على التعاون، في المباراة النهائية في الرياض اليوم الخميس.

وتداول مشجعو الفيصلي فيديو لرئيس ناديهم في المدرجات وهو يبكي ويحتضن عددا من أعضاء مجلس الإدارة والمشجعين، بعد التتويج الدرامي للفريق في اللحظات الأخيرة.

دموع رئيس الفيصلي فهد المدلج بعد صافرة الحكم وإعلان نادي الفيصلي بطلاً لكأس الملك : ❤️🥇

pic.twitter.com/h1RzswTMov — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) May 27, 2021

وتوج الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه الصعب على التعاون (3-2)، على استاد الملك فهد الدولي.

تقمص جوليو تافاريس دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز ”هاتريك“ لمصلحة الفيصلي، منها هدف الفوز في الدقيقة 93، ليقوده للتتويج بالبطولة في ظهوره الثاني بالمباراة النهائية للمسابقة.

وضرب الفيصلي موعدا مع الهلال بطل دوري المحترفين في كأس السوبر السعودي الموسم المقبل، كما تأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.