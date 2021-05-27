الفيصلي يصعق التعاون ويخطف فوزًا دراميًا ليتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

توج نادي الفيصلي بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه، بعد تفوقه على منافسه التعاون بفوز درامي 3/2، بفضل ثلاثية مهاجمه تفاريس في المباراة النهائية، اليوم الخميس.

وضرب الفيصلي موعدا مع الهلال بطل دوري المحترفين في كأس السوبر السعودي الموسم المقبل، كما تأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

وضع الكاميروني ليندر تاوامبا التعاون في المقدمة بضربة رأسية مستغلا كرة من أليخاندرو روميرو غامارا في الدقيقة 14.

وأدرك جوليو تافاريس التعادل للفيصلي من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

وتواصلت الإثارة بعدما احتسب الحكم البولندي سيمون مارسينياك ركلة جزاء للتعاون نجح أليخاندرو روميرو غامارا في تسجيلها في الدقيقة 45، وانتهى الشوط الأول بتفوق التعاون 2/1.

وتعادل الفيصلي بتوقيع جوليو تافاريس مجددا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 60، بعد كرة عرضية من خالد حسين كعبي.

وفي الدقيقة 83 طرد الحكم محمد زياد النخيلان من الفيصلي، بعد تدخل على سيدريك أميسي لاعب التعاون.

مع حلول الدقيقة 93 خطف تفاريس هدف الفوز للفيصلي من ضربة رأسية، ليخطف فوزًا دراميًا لفريقه يحصد به لقب الكأس.

والأهلي هو أكثر الأندية تتويجا بكأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقبا، يليه الهلال والاتحاد ولكل منهما 9 ألقاب، ثم النصر بـ6 ألقاب.