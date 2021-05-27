تعديل معايير التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد انسحاب كوريا الشمالية

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء نتائج جميع مباريات منتخب كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2022، ليترتب عليه إلغاء نتائج مباريات صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الخامس في كل مجموعة من الأولى حتى السابعة.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا قال فيه:“بعد اعتماد عدد متساوٍ من المباريات لكل منتخب، سيتم اعتماد النظام التالي لتحديد أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني:

1- أكبر عدد من النقاط في مباريات المجموعة.

2- فارق الأهداف في مباريات المجموعة.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة.

4- اللعب النظيف: أقل عدد من النقاط التي يتم احتسابها بالاعتماد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق في مباريات المجموعة.

5- القرعة.

وتستأنف مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، اعتبارًا من يوم الجمعة 28 أيار/مايو 2021، حيث تقام 57 مباراة في غضون 19 يومًا، حيث تختتم المنافسات يوم 15 حزيران/يونيو.