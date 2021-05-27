بشكتاش يرغب في ضم كاريلو لاعب نادي الهلال

قالت صحيفة فاناتيك التركية: إن نادي بشكتاش يستعد لتقديم عرض لنجم الهلال السعودي البيروفي أندريه كاريلو.

وبحسب فاناتيك فإن بشكتاش بدأ في خطة دعم صفوف الفريق؛ استعدادا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعد البيروفي كاريلو أحد أهم العناصر التي يرغب بشكتاش في التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الأرجح سيغادر كاريلو نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي الذي توّج فيه الفريق بلقب الدوري السعودي، غير أن الجناح الأيمن البيروفي لم يقدم المستوى المأمول على مدار الموسم.

وانتقل كاريلو لنادي الهلال في صيف 2019 في صفقة مدوية تخطت الـ9 ملايين يورو.

ويرغب الهلال في دعم صفوف الفريق بلاعبين بارزين هذا الصيف في ظل قوة منافسات الموسم المقبل على المستويين الآسيوي والمحلي، ما قد يدفعه لتغيير بعض عناصره الحالية بلاعبين أفضل.