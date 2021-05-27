التعاون ضد الفيصلي.. التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب (الملك فهد) الدولي بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة اللقاء المرتقب بين التعاون ومنافسه الفيصلي في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة التعاون والفيصلي..

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة التعاون والفيصلي

تقام المباراة على ملعب (الملك فهد) في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.. ويدير اللقاء الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق فهد العتيبي و ksa sports2 بصوت المعلق راشد الدوسري.

وتذاع المباراة -أيضا- عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن وعمان الرياضية بصوت المعلق راشد الشيذاني.

3 انتصارات وضعت @AltaawounFC في #نهائي_أغلى_الكؤوس 😍🌟 تعالوا نتذكر مشوار التعاون في البطولة والذي يسعى فيه لاستعادة لقبه. 🏆🟡 pic.twitter.com/7pVbQsr83Z — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 26, 2021

مشوار التعاون والفيصلي

تأهل التعاون بعد فوزه على ضمك بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر ثم التغلب على القادسية بالنتيجة في ربع النهائي وتخطي الفتح بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.

وتغلب الفيصلي على الاتفاق بركلات الترجيح بنتيجة 9-8 بعد التعادل دون أهداف في دور الستة عشر ثم الفوز على الباطن بنتيجة 2-1 في ربع النهائي والتغلب على النصر بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ30 من يناير الماضي بالتعادل دون أهداف في بطولة الدوري السعودي.

ولم يسبق أن فاز الفيصلي بلقب كأس الملك بينما فاز التعاون باللقب مرة واحدة عام 2019.

أسلحة التعاون

يسعى التعاون لتكليل موسمه بالخروج بلقب كأس الملك بعدما وصل للمركز الرابع وأمامه جولة وحيدة لحسم التواجد في المربع الذهبي.

وقال نيستور إل مايسترو، المدير الفني للتعاون، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه حقق نجاحا كبيرا بالتأهل للنهائي ولكنه يسعى لاستكمال هذا النجاح من خلال حسم التتويج باللقب.

وأشار إلى أن فريقه لديه مستوى ثابت وقدرات مميزة خاصة على صعيد الهجوم بدليل التسجيل في كل مباراة خاضها مع الفريق.

ويعول إل مايسترو على تشكيلة التعاون التي تضم الحارس كاسيو دوس انجوس وأمامه رباعي خط الدفاع ياسين برناوي ونواف الصبحي وإياجو سانتوس وإبراهيم الزبيدي.

ويقود خط الوسط سيدريك أميسي وبجواره محمد أبو سبعان وأمامهما أليخاندرو روميرو وساندرو مانويل مع ثنائي الهجوم عبدولاي ساني ولياندرو تاوامبا.

السعودية ريما الجفالي تواصل كتابة التاريخ بمشاركتها للمرة الأولى في بطولة "فورمولا 3" https://t.co/i6A15G0Eae pic.twitter.com/JJSQ6aQ9Ed — إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2021

أوراق الفيصلي

يتطلع الفيصلي لحصد أول لقب كأس في تاريخه بعد أن حسم التأهل للدور النهائي بمشوار مميز على حساب النصر.

وقال البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفيصلي في المؤتمر الصحفي، إنه يريد تجربة حصد الكأس بعد أن فاز بلقب الكأس مع إحدى فرق اليابان التي دربها.

وأكد أن التعاون منافس لن يكون سهلا ولديه أوراق مهمة والعديد من اللاعبين المميزين كما أن الفريق يمر بأفضل حالاته.

ويغيب عن الفيصلي إيجور روسي ولوان جييرمي ورافاييل سيلفا، ويعتمد شاموسكا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مصطفى ملائكة وأمامه رباعي الدفاع وليد عبد الوهاب وحسن صالح وعبد الله الحسن ومحمد قاسم.

ويقود خط الوسط هشام فايق وبجواره ألكسندر ميركل وشايع شراحيلي وأمامهما رومان أمالفيتانو ومحمد الصيعري وجوليو تافاريس.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لإرم نيوز، إن المباراة كعادة لقاءات الأدوار النهائية لن تكون سهلة وكل الاحتمالات واردة لهذه المواجهة الصعبة بين الفريقين.

وأوضح أن كفة التعاون تبدو أرجح نظريا لتفوقه في الدوري بجانب امتلاكه بعض القدرات المميزة هجوميا؛ خاصة تاوامبا، ولكن الفيصلي فريق مميز ولديه مدرب تكتيكي وهو شاموسكا الذي يجيد غلق المساحات.