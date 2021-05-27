رياضة

تقرير: فهد بن خالد يسدد ديون النصر ويتكفل بصفقتين
تاريخ النشر: 27 مايو 2021 7:53 GMT
تاريخ التحديث: 27 مايو 2021 8:35 GMT

تقرير: فهد بن خالد يسدد ديون النصر ويتكفل بصفقتين

قالت صحيفة اليوم السعودية: إن الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، سيعلن تسديد جميع الالتزامات المالية على النادي. سر عدم عودة دجانيني

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قالت صحيفة اليوم السعودية: إن الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، سيعلن تسديد جميع الالتزامات المالية على النادي.

وبحسب صحيفة اليوم، فإن الأمير خالد بن فهد، سيعلن ذلك خلال أول اجتماع لأعضاء شرف النادي.
وعاد نصراويون بارزون لعضوية النادي الذهبية بعد تسديدهم رسوم العضوية، كما سدد آخرون رسوم الانضمام قبل انتخاب مجلس جديد للنادي برئاسة مسلي آل معمر.
وبحسب ”اليوم“فإن خالد بن فهد سيعلن تسديد كل الالتزامات المالية على نادي النصر، إضافة إلى تكفله بصفقتين للاعبين أجنبيين في الموسم المقبل.

وأعلن نادي النصر التعاقد رسميا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، وهي الصفقة التي تكفّل بها خالد بن فهد بحسب مسلي آل معمر رئيس النادي.
وديون نادي النصر تبلغ 300 مليون ريال سعودي.

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