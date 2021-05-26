سر عدم عودة دجانيني تافاريس للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية تركية عن اهتمام إدارتي النصر والهلال بضم اللاعب دجانيني تافاريس لاعب الأهلي السابق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ”فوتوماك“ أن اللاعب بالفعل تلقى عرضين من النصر والهلال، وأنه كان قد توصل إلى اتفاق مع الهلال قبل أن يتم إلغاء الاتفاق.

وبحسب الصحيفة، فإن الناديين اشترطا على اللاعب، ووكيله، حل مشاكله المالية مع الأهلي قبل الدخول في أي مفاوضات.

وقالت صحيفة ”فوتوماك“ التركية إن هناك خلافات مادية كبيرة بين اللاعب وإدارة الأهلي التي تعد مدينة للاعب بأكثر من 6 ملايين يورو.

وقالت الصحيفة التركية إن اللاعب لديه مستحقات تبلغ 5.7 ملايين بورو، إضافة لـ 500 ألف غرامة تأخير.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن إدارة النصر تسعى إلى تقديم عرض رسمي إلى طرابزون سبور من أجل ضم دجانيني، حيث تخطط الإدارة النصراوية، لمخاطبة النادي التركي من أجل التعاقد مع مهاجم الرأس الأخضر.

كما دخل الهلال في المنافسة على ضم اللاعب، حيث قام بمخاطبة وكيله، لمعرفة طلبات اللاعب من أجل ارتداء قميص ”الزعيم“.

يذكر أن دجانيني فسخ عقده مع الأهلي من طرف واحد مع نهاية الموسم الماضي، بداعي عدم حصوله على مستحقات مالية متأخرة، ثم وقع مع نادي طرابزون سبور التركي.

وقام اللاعب برفع قضية ضد النادي الأهلي، وحصل على حكم ضد الفريق بالفعل.

وانضم دجانيني لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، موسم 2018، قادمًا من سانتوس لاغونا المكسيكي، وشارك مع الفريق الجداوي في 56 مباراة، وسجل 32 هدفًا، وصنع 10 أخرى.