حقيقة رحيل بافيتيمبي غوميز نجم الهلال إلى نادي ألانيا سبور التركي

نفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة الهلال ما تم ترديده خلال الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل محترف الهلال بافيتيمبي غوميز إلى نادي ألانيا سبور التركي.

وكانت تقارير تركية قد تحدثت عن اجتماع تم بين وكيل اللاعب ومسؤولي نادي ألانيا سبور التركي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“ أن اللاعب الفرنسي سعيد بتواجده داخل المملكة العربية السعودية، واللعب للهلال.

وأشارت إلى أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن الهلال خلال الفترة الجارية، وأن الإدارة متمسكة باللاعب، وأنه لن يكون هناك تفريط فيه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع الزعيم.

هدية غوميز مهاجم الهلال لوليد الفراج (فيديو) https://t.co/TBjXRGyqI0 pic.twitter.com/OXm8RmCoHo — إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2021

ويتصدر غوميز قائمة هدافي مسابقة الدوري برصيد 29 هدفًا قبل جولة من النهاية، كما صنع 5 أهداف أخرى.

وخرج اللاعب في تصريحات أخيرة أبدى فيها سعادته، وأنه محظوظ كونه لعب في أفضل الفرق في بلادها، مثل: الهلال في السعودية، وغلطة سراي في تركيا، ومارسيليا في فرنسا.