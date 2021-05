السعودية ريما الجفالي تواصل كتابة التاريخ بمشاركتها للمرة الأولى في بطولة "فورمولا 3"

واصلت السائقة السعودية ريما الجفالي كتابة التاريخ بعد مشاركتها للمرة الأولى في الموسم السادس من بطولة ”فورمولا 3“ البريطانية على مضمار ”براندز هاتش“.

وانضمت ريما الجفالي إلى منافسات بطولات سباقات السيارات أحادية المقعد، لتكون أول سائقة من المملكة العربية السعودية في سباق فورمولا 3.

وقدمت السائقة البالغة 29 عامًا أداءً قويًا خلال سباقها الأول ضمن موسم 2021 على حلبة ”براندز هاتش“.

وكانت ريما قد انضمت في وقت سابق من العام الحالي، إلى فريق دوغلاس موتورسبورت لتشارك في بطولة فورمولا 3 بريطانيا.

وقالت رسميا عبر حسابها على ”إنستغرام“: ”سعيدة جدا للعودة إلى السباقات، هناك الكثير لأتعلمه هذا الموسم، ما زلنا في البداية“.

https://www.instagram.com/p/CPQrV9mIt0Y/?utm_source=ig_web_copy_link

وبدأت ريما الجفالي مسيرتها المهنية بظهورها في كأس TRD 86 و MRF Challenge العام 2018، قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة للمشاركة في بطولة F4 البريطانية في العام 2019، حيث حصدت نقاطًا.

كما تعد ريما الجفالي من أشهر السائقات السعوديات، إذ تعد أول فتاة سعودية تنال رخصة قيادة لسباقات السيارات وتشارك في بطولة، ونجحت في تحقيق مراكز متقدمة في سباق سيارات أبوظبي، واعتلت منصة التتويج وذلك في مشاركتها الأولى العام 2018.

On International Women’s Day, hear from @VenturiFE team principal @Susie_Wolff and racing driver @ReemaJuffali on the opportunities afforded to women looking to establish a career in motorsport.#IWD2021 #PositivelyCharged #ChooseToChallenge @GirlsOnTrackUK pic.twitter.com/HLLdvE4OnX

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) March 8, 2021