رياضة

قائمة المنتخب السعودي استعدادا للتصفيات الآسيوية
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 11:25 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 12:45 GMT

قائمة المنتخب السعودي استعدادا للتصفيات الآسيوية

كشف هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الفريق للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 31 من شهر مايو الجاري إلى

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الفريق للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 31 من شهر مايو الجاري إلى 15 من شهر يونيو المقبل استعدادًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تستأنف التصفيات بنظام التجمع، والتي تستضيفها مدينة الرياض بسبب القيود التي فرضت في الفترة الماضية على السفر، والناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في قارة آسيا.

واستدعى رينارد، 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: محمد العويس، زيد البواردي، عبدالله العويشير، محمد الربيعي، حسان تمبكتي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، مهند الشنقيطي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

وسيخوض المنتخب السعودي المنافسات المتبقية من التصفيات الآسيوية ثلاثة مباريات الأولى أمام منتخب اليمن في الخامس من شهر يونيو المقبل، بينما ستكون المباراة الثانية في الحادي عشر من الشهر نفسه أمام منتخب سنغافورة، وسيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في الخامس عشر من الشهر نفسه. يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته الرابعة بـ11 نقطة.

وخاض ”الأخضر“ 5 مباريات في التصفيات حتى الآن، فاز في 3 وتعادل في 2، ليحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أوزبكستان الوصيف، و4 نقاط عن سنغافورة صاحبة المركز الثالث.

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