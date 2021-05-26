هل يحصل النصر على نقاط مباراته ضد الوحدة بعد احتجاجه على المدرب دونيس؟

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر تقدمت باحتجاج لمراقب مباراة الفريق ضد الوحدة، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بسبب طرد المدرب جورجيس دونيس في المباراة الماضية ضد ضمك وتواجد في قيادة الجهاز الفني على دكة البدلاء بلقاء أمس.

وأوضحت صحيفة ”اليوم“، أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تلقت بالفعل احتجاجا رسميا من النصر، وستجتمع، اليوم الأربعاء، للنظر في حيثياته.

وحصل دونيس على الكارت الأحمر في مباراة الوحدة الماضية ضد ضمك.

وقال الحكم المصري السابق سمير عثمان، لبرنامج ”الدوري مع وليد“، إن ”تواجد مدرب الوحدة دونيس في مباراة النصر بعد طرده في مواجهة ضمك خطأ إداري ولا يستوجب إعادة المباراة“.

فيما علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل، المقرب من إدارة النصر، عبر حسابه على ”تويتر“، قائلا: ”في المباراة الماضية بين الوحدة وضمك الحكم فيصل البلوي منح مدرب الوحدة دونيس الكارت الأحمر، فكيف تواجد أمس في دكة البدلاء لمباراة النصر ضد الوحدة!؟، أعتقد أن النصر يستطيع تقديم احتجاج رسمي لكسب نتيجة المباراة“.

في المباراة الماضية بين #الوحدة_ضمك الحكم #فيصل_البلوي منح مدرب #الوحدة دونيس كرت أحمر

فكيف يتواجد اليوم في دكة البدلاء لمباراة #النصر_الوحده !؟

اعتقد النصر يستطيع تقديم احتجاج رسمي لكسب نتيجة المباراة

. https://t.co/XFy4l3EbhO pic.twitter.com/sUbtPT5rZl — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 25, 2021

فيما قلل أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً، من أهمية الاحتجاج، بأنه لن يتم منح نادي النصر نقاط مباراته أمام الوحدة.

وأوضح في تصريحاته لصحيفة ”الرياضية“، أن ”نص المادة 59 فقرة 3/1 من لائحة الانضباط التي تتحدث عن أن تسجيل أي لاعب أو مسؤول في كشف المباراة وهو موقوف ”إذا كان لاعبا تعتبر نتيجة المباراة خسارة بـ 3-0 ويغرم بـ 50 ألف ريال؛ أما إذا كان مسؤولا يغرم 60 ألفا وإيقاف شهرين ولا تسحب نتيجة المباراة“.

وأشار: ”الحالة الثانية تنطبق على مدرب الوحدة ليس مشاركاً في اللعب، لتنتظره عقوبة الإيقاف شهرين والغرامة المالية 60 ألف ريال باعتباره غير مؤهل قانونياً للمشاركة في المباراة“.

كما أوضح، المستشار القانوني، فهد بارباع، في تصريحات تلفزيونية: ”لائحة الانضباط فرقت بين إيقاف اللاعب والمسؤول.. اللاعب إذا كانت مشاركته غير قانونية تسحب الثلاث نقاط، لكن المسؤول والمدرب من ضمن المسؤولين في تعريف اللائحة نتيجة المباراة تبقى ويغرم النادي وعقوبة إدارية بإيقاف لمدة شهرين، واحتجاج النصر من الناحية الشكلية صحيح ولكن النتيجة ستبقى كما هي“.

#الدوري_مع_وليد | المستشار القانوني – فهد بارباع: لائحة الانضباط فرقت بين إيقاف اللاعب والمسؤول.. اللاعب إذا كانت مشاركته غير قانونية تسحب الثلاث نقاط لكن المسؤول نتيجة المباراة تبقى ويغرم النادي وعقوبة إدارية.#قناة_SBC pic.twitter.com/bOtyfXZjWg — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 25, 2021

وتعادل الوحدة والنصر بهدف لمثله في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 29.

واحتفظ الوحدة بآماله في البقاء ببطولة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد ”العالمي“ عند 46 نقطة في المركز الخامس.

وفقد النصر فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا بالموسم الجديد، وذلك بعد فوز الاتحاد على العين بهدف دون رد.