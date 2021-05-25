إيفر بانيغا: لا أعتقد أن ابني سيتحدث بطريقة غير لائقة عن الهلال

نفى إيفر بانيغا قائد نادي الشباب السعودي، أن يكون ابنه قد تحدث بشكل غير لائق عن الهلال، أو الحكام السعوديين، تعليقا على طرده خلال مباراة الهلال والشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطرد الدولي الأرجنتيني قبل نهاية الشوط الأول، ليلعب فريقه منقوصا في باقي المباراة ويتأخر في النتيجة 4-1 أمام الهلال الذي يشاركه الصدارة، وحصل إيفر بانيغا على إنذارين، الأول بداعي الاحتكاك، والثاني بعد أن رمى الكرة بوجه حكم المباراة، الذي أعطى له الإنذار الثاني والكارت الأحمر، ليزيد من معاناة فريقه.

وقال نجل بانيغا عبر حسابه على تويتر: ”مباراة الشباب والهلال أكبر عملية سطو وقعت في موسم 20/21 بالدوري السعودي، فريق ينمو بالتدريج ضد آخر فاز بجميع البطولات عن طريق شراء الحكام“، وذلك في إشارة إلى الهلال، قبل أن يحذف التغريدة لاحقًا.

وتعليقًا على هذا الأمر أكد بانيغا أنه لا يعتقد أن ابنه هو كاتب هذه السطور، والتي اتهم فيها الهلال بشراء الحكام.

وقال بانيغا في تصريحات تليفزيونية: ”لا أعتقد أن أبني سيتحدث بهذه الطريقة“.

وانتهت تلك المباراة التي أقيمت بين الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الهلال 5/1.

وعن سبب الطرد قال: ”لا أعتقد أنه طرداً مستحقا وانا احترم كل شخص لديه قرار واحترم قرار الحكم، أشعر بمسؤولية تجاه الفريق ولا أعتقد أنني مسؤول عن خسارة لقب الدوري بعد طردي“.

وتابع: ”أعتقد لو كان هناك خطأ فإن ردة فعل الحكم مبالغ فيها، أنا لا أعترض ولا أتحدث كثيراً بشكل عام وفوجئت بالبطاقة الحمراء ولم يصدر مني أي كلمة غير لائقة تجاه الحكم، وللأسف لسوء الحظ تغيرت مجريات المباراة وكانت فرصة استثنائية لن تتكرر للحصول على لقب الدوري هذا الموسم“.

وعن تواجده مع فريق الشباب قال: ”أنا سعيد مع الشباب وسأستمر في الموسم المقبل، أتعامل مع أشخاص كبار ومحترفين وبالنسبة لي سعيد جداً مع وأسرتي في السعودية ”.