رياضة

كاريلي يؤكد توصله إلى اتفاق لتجديد تعاقده مع نادي الاتحاد السعودي
تاريخ النشر: 25 مايو 2021 21:13 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 21:20 GMT

كاريلي يؤكد توصله إلى اتفاق لتجديد تعاقده مع نادي الاتحاد السعودي

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، توصله إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتحاد السعودي على تجديد تعاقده لمدة موسم جديد. وقال كاريلي في تصريحات تلفزيونية، يوم الثلاثاء:"اتفقت

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، توصله إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتحاد السعودي على تجديد تعاقده لمدة موسم جديد.

وقال كاريلي في تصريحات تلفزيونية، يوم الثلاثاء:“اتفقت مع إدارة الاتحاد على تجديد العقد لموسم آخر،  ونحن بانتظار موافقة وزارة الرياضة على التجديد“.

وأضاف:“سنجلس مع الإدارة، ونتفق على كل الأمور، ولدي خطة ومنهجية للعمل تم وضعهما بالفعل، والأمر متوقف على الجلوس مع الإدارة“.

وأشار:“استلمنا الفريق وهو مهدد بالهبوط وبفضل عمل الفريق ككل اليوم نحن في المركز الثالث“.

وكانت تقارير قد كشفت، الفترة الماضية، عن قرب رحيل كاريلي واتفاق الإدارة مع مدرب برتغالي، ولكن كاريلي أكد، اليوم، عن قرب تجديد تعاقده.

وواصل الاتحاد مطاردته للشباب على المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه 1-صفر على ضيفه العين، اليوم الثلاثاء.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 53 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الشباب قبل جولة واحدة على النهاية، وذلك بعدما حسم الهلال اللقب الجولة الماضية.

وتجمد رصيد العين عند 20 نقطة بعد هبوطه للدرجة الثانية، بينما سيتم حسم هوية الفريقين الأخرين في الجولة الأخيرة.

وسجل هدف الاتحاد مدافعه المصري أحمد حجازي بضربة رأس في الدقيقة 31.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play