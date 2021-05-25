كاريلي يؤكد توصله إلى اتفاق لتجديد تعاقده مع نادي الاتحاد السعودي

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، توصله إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتحاد السعودي على تجديد تعاقده لمدة موسم جديد.

وقال كاريلي في تصريحات تلفزيونية، يوم الثلاثاء:“اتفقت مع إدارة الاتحاد على تجديد العقد لموسم آخر، ونحن بانتظار موافقة وزارة الرياضة على التجديد“.

وأضاف:“سنجلس مع الإدارة، ونتفق على كل الأمور، ولدي خطة ومنهجية للعمل تم وضعهما بالفعل، والأمر متوقف على الجلوس مع الإدارة“.

وأشار:“استلمنا الفريق وهو مهدد بالهبوط وبفضل عمل الفريق ككل اليوم نحن في المركز الثالث“.

#الديوانيه كاريلي – مدرب #الاتحاد :

استمراري مع الفريق قرار لدى ادارة النادي، و فخور بالمركز الذي وصلنا اليه حتى الآن. pic.twitter.com/Ho5ZvgeLhM — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 25, 2021

وكانت تقارير قد كشفت، الفترة الماضية، عن قرب رحيل كاريلي واتفاق الإدارة مع مدرب برتغالي، ولكن كاريلي أكد، اليوم، عن قرب تجديد تعاقده.

وواصل الاتحاد مطاردته للشباب على المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه 1-صفر على ضيفه العين، اليوم الثلاثاء.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 53 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الشباب قبل جولة واحدة على النهاية، وذلك بعدما حسم الهلال اللقب الجولة الماضية.

وتجمد رصيد العين عند 20 نقطة بعد هبوطه للدرجة الثانية، بينما سيتم حسم هوية الفريقين الأخرين في الجولة الأخيرة.

وسجل هدف الاتحاد مدافعه المصري أحمد حجازي بضربة رأس في الدقيقة 31.