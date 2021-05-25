موقف الاتحاد والشباب من اللعب في دوري أبطال آسيا مباشرة أو الدخول للملحق

ضمن نادي الاتحاد السعودي المشاركة في دوري أبطال آسيا، الموسم المقبل، وذلك بعد تغلبه على فريق العين 1 / صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة التاسعة والعشرين الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وشهدت هذه الجولة أيضًا تعادل الأهلي مع أبها 1/1، والوحدة مع النصر 1 / 1، وفوز الفتح على القادسية 3 / صفر والاتفاق على الرائد 3 / .1

وكان الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمرة السابعة عشرة في تاريخه، يوم الأحد الماضي.

ماذا يحتاج الاتحاد للتأهل مباشرة لدوري أبطال آسيا؟

رفع الاتحاد رصيده بعد فوزه، اليوم، على العين إلى 53 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف الشباب، وبفارق 6 نقاط أمام التعاون، صاحب المركز الرابع.

في المقابل توقف رصيد العين عند 20 نقطة في المركز السادس عشر الأخير، علمًا بأنه هبط رسميًا.

ارتقاء رائع.. هدف أحمد حجازي في شباك العين🔥#الاتحاد_lلعين pic.twitter.com/9j4bwIAext — إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2021

وعلى أقل تقدير ضمن الاتحاد إنهاء الدوري في المركز الثالث، الذي يؤهل صاحبه للعب الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويحتاج الاتحاد في الجولة المقبلة للفوز على النصر، مع تعثر الشباب ضد الوحدة سواء بالتعادل أو الهزيمة، ليصعد مباشرة إلى دوري أبطال آسيا 2022.

أما في حالة فوز الشباب على الوحدة سيضطر الاتحاد إلى دخول ملحق التصفيات الآسيوي.

موقف الشباب؟

وعلى الجانب الآخر يحتاج الشباب إلى الفوز على الوحدة في الجولة المقبلة، لضمان التأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا.

وفي حالة تعادل الشباب سيضطر إلى انتظار هدية من النص بالفوز على الاتحاد أو التعادل معه على أقل تقدير.

أما في حالة هزيمة الشباب أمام الوحدة، فلن تنقذه إلا هزيمة الاتحاد أمام النصر فقط، وإلا سيضطر لدخول الملحق الآسيوي.