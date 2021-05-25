إداري الوحدة يحرج مدرب النصر.. ومشادات عقب نهاية المباراة (فيديو)

شهدت نهاية مباراة النصر ضد الوحدة، التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، في الجولة الـ29 للدوري السعودي، اشتباكات بين الأجهزة الفنية للفريقين.

وتعادل النصر (1-1) مع الوحدة، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليودع العالمي، فرصة التأهل إلى أبطال آسيا.

والتقطت عدسات القناة ناقلة المباراة مشهدا مؤسفا، إذ اتجه البرازيلي مانو مينيز، مدرب النصر، لتحية توفيق تونسي، نائب رئيس نادي الوحدة والمشرف العام على كرة القدم، لكن الأخير لم يقدم يده في مشهد مؤسف، ما دعا مدرب النصر للاعتراض عليه.

كما أن الحكم بمجرد أن أطلق صافرة النهاية اندلعت اشتباكات بين الأجهزة الفنية للفريقين على مقاعد البدلاء، وتدخل الأمن ولاعبو الفريقين لمنع تطور الأمر.

🎥 | جانب من الأحداث التي شهدتها مباراة الوحدة و النصر بعد نهايتها.#الوحدة_النصر pic.twitter.com/mvOm0XRHD9 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 25, 2021

أصبح رصيد العالمي 46 نقطة في المركز الخامس، ورفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر.