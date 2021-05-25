احتفال جنوني من إداري الوحدة مع مشجع بهدف الفريق في النصر (فيديو)

شهدت المباراة التي تجمع بين الوحدة مع نظيره النصر، اليوم الثلاثاء، في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فرحة جنونية من إداري الوحدة بعد تقدم الفريق على حساب ”العالمي“.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الوحدة بعد تدخل قوي من وليد عبدالله، حارس النصر، على مهاجم الوحدة، لينبري لها في الدقيقة 45 ديمتري بتراتوس ليسجلها في شباك ”العالمي“.

وقام إداري الوحدة بالركض تجاه أحد المشجعين من ذوي القدرات الخاصة المتواجد داخل أرضية الملعب واحتضنه بقوة لدرجة أنه قام من على كرسيه المتحرك، في مشهد مؤثر.

والنصر حقق الفوز في آخر 3 مواجهات وحصد 9 نقاط كاملة، ويبحث اليوم عن الانتصار الرابع والذي يحتاجه حتى ينهي الموسم في مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.. إذ يملك 45 نقطة، مع آماله بتعثر الاتحاد الفارق عنه بـ5 نقاط والذي يلاقي العين، في نفس الوقت.

د45+2’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@alwehdaclub1⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق ديمتري بيتراتوس #الوحدة_النصر pic.twitter.com/uYpEtjoMp4 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 25, 2021

فيما يقبع فريق الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.