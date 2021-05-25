احتفال جنوني من إداري الوحدة مع مشجع بهدف الفريق في النصر (فيديو)

شهدت المباراة التي تجمع بين الوحدة مع نظيره النصر، اليوم الثلاثاء، في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فرحة جنونية من إداري الوحدة بعد تقدم الفريق على حساب ”العالمي“.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الوحدة بعد تدخل قوي من وليد عبدالله، حارس النصر، على مهاجم الوحدة، لينبري لها في الدقيقة 45 ديمتري بتراتوس ليسجلها في شباك ”العالمي“.
ركلة جزاء مثيرة للجدل في مباراة #النصر_الوحده #الوحده_النصر #الوحدة #النصر
— إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2021
وقام إداري الوحدة بالركض تجاه أحد المشجعين من ذوي القدرات الخاصة المتواجد داخل أرضية الملعب واحتضنه بقوة لدرجة أنه قام من على كرسيه المتحرك، في مشهد مؤثر.
🎥 | احتفال اداري الوحدة بالهدف الأول.#الوحدة_النصر pic.twitter.com/4ga88RLTHq
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 25, 2021
والنصر حقق الفوز في آخر 3 مواجهات وحصد 9 نقاط كاملة، ويبحث اليوم عن الانتصار الرابع والذي يحتاجه حتى ينهي الموسم في مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.. إذ يملك 45 نقطة، مع آماله بتعثر الاتحاد الفارق عنه بـ5 نقاط والذي يلاقي العين، في نفس الوقت.
د45+2’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️
@alwehdaclub1 يسجل الهدف الأول عن طريق ديمتري بيتراتوس #الوحدة_النصر pic.twitter.com/uYpEtjoMp4
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 25, 2021
فيما يقبع فريق الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.