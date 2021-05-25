ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يضمن مقعدا آسيويا.. والنصر يفشل في التأهل‎

ضمن نادي الاتحاد مقعدًا في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، بعد أن فاز على نظيره العين، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 29 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أحمد حجازي هدف فوز الاتحاد في الدقيقة 31 بضربة رأسية، من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله برونو.

ورفع الاتحاد رصيده بعد هذا الفوز إلى 53 نقطة محتلا المركز الثالث منفردًا، خلف الشباب صاحب المركز الثاني، والهلال بطل الدوري.

وضمن الاتحاد المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، بعدما حسم المركز الثالث خاصة أن التعاون يأتي بعده في المركز الرابع بـ47 نقطة، وستحسم الجولة المقبلة في صراعة مع الشباب إما تأهله مباشرة حال اقتناصه المركز الثاني، أو اللعب في الملحق حال صعوده ثالثًا.

ارتقاء رائع.. هدف أحمد حجازي في شباك العين🔥#الاتحاد_lلعين pic.twitter.com/9j4bwIAext — إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2021

النصر يودع حلم آسيا

وفي مباراة أخرى سقط النصر في فخ التعادل أمام الوحدة، 1/1، ليفقد بشكل رسمي فرصة المشاركة آسيويا بالموسم المقبل.

تقدم الوحدة في الدقيقة 44 عن طريق ديمتري بتراتوس من ركلة جزاء، وتعادل عبدالرزاق حمدالله للنصر مع نهاية الشوط الثاني من ركلة جزاء أيضًا.

بهذه النتيجة، رفع النصر، رصيده إلى النقطة 46، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليودع حلم التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2022.

ووصل الوحدة إلى النقطة 32، في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: