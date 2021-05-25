لاعب القادسية يعرقل حكم الراية في مباراة فريقه ضد الفتح (فيديو)

شهدت مباراة الفتح والقادسية، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري السعودي، موقفًا طريفًا.

وحاول لاعب نادي القادسية عرقلة المغربي مراد باتنا، نجم الفتح، ولكن الأخير قام بمراوغته بشكل رائع والمرور من جانب خط التماس بالكرة، ليقوم لاعب القادسية بعرقلة حكم الراية، والذي سقط بالفعل ولكنه قام سريعًا دون أي مشكلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف أحرزه ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 19.

ويقبع الفتح في المركز السابع برصيد 38 نقطة، أما القادسية ففي المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.