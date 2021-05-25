رياضة

لاعب القادسية يعرقل حكم الراية في مباراة فريقه ضد الفتح (فيديو)
تاريخ النشر: 25 مايو 2021 18:55 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 19:40 GMT

لاعب القادسية يعرقل حكم الراية في مباراة فريقه ضد الفتح (فيديو)

شهدت مباراة الفتح والقادسية، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري السعودي، موقفًا طريفًا. وحاول لاعب نادي القادسية عرقلة المغربي مراد باتنا، نجم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شهدت مباراة الفتح والقادسية، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري السعودي، موقفًا طريفًا.

وحاول لاعب نادي القادسية عرقلة المغربي مراد باتنا، نجم الفتح، ولكن الأخير قام بمراوغته بشكل رائع والمرور من جانب خط التماس بالكرة، ليقوم لاعب القادسية بعرقلة حكم الراية، والذي سقط بالفعل ولكنه قام سريعًا دون أي مشكلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف أحرزه ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 19.

ويقبع الفتح في المركز السابع برصيد 38 نقطة، أما القادسية ففي المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.

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