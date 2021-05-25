لاعب القادسية يعرقل حكم الراية في مباراة فريقه ضد الفتح (فيديو)

شهدت مباراة الفتح والقادسية، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري السعودي، موقفًا طريفًا.
وحاول لاعب نادي القادسية عرقلة المغربي مراد باتنا، نجم الفتح، ولكن الأخير قام بمراوغته بشكل رائع والمرور من جانب خط التماس بالكرة، ليقوم لاعب القادسية بعرقلة حكم الراية، والذي سقط بالفعل ولكنه قام سريعًا دون أي مشكلة.
باتنا هرررررررب 💨🌪
والف سلامة ياحكم مساعد🚩#الفتحاوية_راجعين #الفتح_القادسية pic.twitter.com/F5biX8rh4b
— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) May 25, 2021
وانتهى الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف أحرزه ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 19.
19' هدف لـ الفتح! ⚽#تي_فريدي يفتتح التسجيل#الفتح 1 : 0 #القادسية
#الفتح_القادسية
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/IJGyu5R1ln
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 25, 2021
ويقبع الفتح في المركز السابع برصيد 38 نقطة، أما القادسية ففي المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.