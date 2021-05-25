إقامة نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي الخميس المقبل

حدد اتحاد كرة القدم السعودي الخميس المقبل موعدا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين التعاون والفيصلي، على استاد الملك فهد الدولي.

كما أعلن الاتحاد أن تذاكر الدرجة الموحدة ستكون مجانا، أما الفضية ستكون بـ500 ريال، والذهبية 1000 ريال.

كما أكد الاتحاد أنه يشترط على الحضور أن تكون حالته الصحية على تطبيق توكلنا، محصنا أو محصنا جرعة أولى أو محصنا متعافيا.

وحصل فريق التعاون على بطاقة التأهل لنهائي كأس الملك بعد التغلب على الفتح بثلاثية مقابل هدفين، فيما صعد الفيصلي بعد إقصاء النصر بهدف دون رد.

ويعتبر وصول فريق التعاون للنهائي هي المرة الثالثة في تاريخه، إذ خسر في الأولى الكأس أمام النصر 1990، وفاز باللقب في الثانية أمام الاتحاد 2019، وفي المرة الثالثة يسعى لحصد اللقب، فيما وصل الفيصلي للنهائي مرتين، خسر الكأس أمام الاتحاد 2018، وحاليا يتطلع للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي، إدارة مباراة نهائي كأس الملك، للبولندي سيمون مارتشينياك.