عبدالله بن زنان يوضح ما قصده بـ"دوري الخبل"‎

حرص الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، على توضيح مقصده من مقطع فيديو لحديث له في برنامج ”مساء الرياض“ المذاع على قناة دبي الرياضية، وصف خلاله الدوري السعودي بأنه ”دوري الخبل“.

وقال بن زنان، في مداخلته مع القناة: ”الهلال استغل المعطيات التي تهيأت له استغلالا جيدا، وحقق هذا الدوري بين قوسين (الخبل) مثلما قلنا كل فريق كان رافضا للبطولة، والهلال حققها أخيرا قبل نهاية الموسم بجولة“.

وأضاف: ”وقلت عليه الموسم المجنون لأنه غريب بالنسبة للمتصدرين والأندية التي في المؤخرة، حتى الخمسة الأوائل كانوا في ترتيب الـ14 وصعدوا وفرق أخرى متصدرة ورجعت للخلف، وتقلبات عجيبة وكل نادٍ يقول للآخر تفضل خد بطولة الدوري، دوري بدون جمهور بلا نكهة أو طعم، حتى مستواه الفني كان ضئيلا جدا، وحتى بطل الدوري خسر 5 مباريات“.

وتابع: ”أما بالنسبة لعدد الدوريات فزعيم الدوري السعودي هو النصر بالأرقام مثبتة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الهلال أخيرا بعد 65 عاما لحق بجاره المنافس ونفس عدد الدوريات هو 17 بطولة، وهذا ليس غريبا فهما فريقان دائما متنافسان، ولكن النصر سبق الهلال في هذا الأمر، وحتى هذا الدوري الجمهور يشعرون أنه طال بدرجة كبيرة“.

وتعرض بن زنان لانتقادات من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثه في الفيديو، حيث وصفه البعض بأنه ظهر كمشجع متعصب.

وعاد بن زنان عبر حسابه على ”تويتر“ لتوضيح مقصده من الفيديو، قائلا: ”وما زلت عند رأيي أن الدوري في هذا الموسم مجنون وغريب وخبل بنتائجه ومنافساته وتخبطاته وأجوائه، تحورون الكلام بطريقة أخرى هذا شأنكم وفهمكم ونواياكم“.

وتوج الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة 17 في تاريخه، والـ62 في مختلف المسابقات، بعد فوزه بهدف نظيف على مضيفه التعاون، الأحد الماضي، ليحافظ على فارق النقاط الأربع مع ملاحقه الشباب قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

وأحرز الهلال لقبه الرابع في خمسة مواسم، ليواصل فرض هيمنته على الدوري المحلي.

