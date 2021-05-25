ماريغا يعتذر لجماهير بورتو عن طريقة انضمامه لنادي الهلال

اعتذر المهاجم الدولي المالي موسى ماريغا لناديه بورتو البرتغالي وجماهيره على طريقة رحيله للهلال السعودي قبل نهاية الموسم، ما تسبب في ابتعاده عن آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري.

وودع المهاجم البالغ عمره 30 عاما ناديه يوم الاثنين بتغريده مؤثرة عبر حسابه على تويتر قال فيها إنه يتمنى النجاح للنادي وإنه لم يتوقع الرحيل عن النادي بهذه الطريقة بعد استبعاده من المباريات الأخيرة، وتقدم باعتذاره عن طريقه الرحيل.

وأعلن الهلال المتوج بلقب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع الشهر الحالي التعاقد مع ماريغا لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع بورتو بنهاية الموسم دون تجديده.

وقال ماريغا ”أود أن أعرب عن خالص امتناني لنادي بورتو والمشجعين واللاعبين والطاقم الفني وأعضاء إدارة هذا النادي العظيم. وعلى وجه الخصوص، أشكر الرئيس والسيد سيرجيو كونسيساو (المدير الفني) الذي كان دائما يساعدني ويدعمني في جميع الأوقات“.

وأنهى بورتو الدوري في المركز الثاني خلف سبورتنغ لشبونة الذي حصد اللقب لأول مرة منذ 2002، وغاب عنه ماريغا في آخر مباريات الموسم منذ إعلان رحيله للهلال قبل نهاية الموسم رغم الحاجة لجهوده في ظل عدم حسم الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف ماريغا ”قضيت خمسة مواسم بالقميص الأزرق والأبيض، ومن دواعي سروري البالغ أن أكون دائما جزءا من عائلة بورتو، الذي يملك جمهورا يعشق النادي بشغف لا يصدق. هذه السنوات لن أنساها أبدا، سنوات رائعة شهدت الكثير من النضال والجهد والطموح والتفاني“.

وأوضح اللاعب المالي أنه لم يكن يتوقع مغادرة النادي بهذه الطريقة، وتمنى ”الكثير من النجاح“ للنادي، قائلا ”أتمنى الكثير من النجاح لبورتو. أتمنى أن يفوز بالعديد من الألقاب. لم أتوقع رحيلا مثل هذا، ما يترك طعما مريرا لدى الجماهير والنادي. آسف على حدوث ذلك، لكنني سأحتفظ فقط بالأوقات الجيدة التي قضيناها معا والتي هي أكثر بكثير. أصبح نادي بورتو عشقي وسيبقى في قلبي إلى الأبد. أراكم قريبا“.

وخاض ماريغا آخر مباراة مع بورتو خلال التعادل مع بنفيكا ضمن الجولة الـ 31 للدوري، أي أنه غاب عن آخر ثلاث مباريات في الموسم والتي حسم خلالها بورتو المركز الثاني على حساب بنفيكا.

وانضم ماريغا إلى بورتو في منتصف موسم 2015/2016، قادما من ماريتيمو، وبعد إعارته إلى فيتوريا دي غيماريش في الموسم التالي، بات أساسيا في تشكيلة الفريق موسم 2017/18 وكان عنصرا أساسيا منذ ذلك الحين.