النادي الأهلي السعودي يفاوض البرتغالي نونو سانتو

قالت صحيفة ”إبولا“ البرتغالية، إن الأهلي السعودي تقدم بعرض للتعاقد مع نونو إسبريتو سانتو المدير الفني السابق لولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات لخلافة الروماني لورنتيو ريجيكامب.

ورحل سانتو البالغ من العمر 47 عاما عن ولفرهامبتون بنهاية الموسم الحالي، لينهي فترته مع النادي الإنجليزي الذي بدأت في2017، قاد خلالها ولفرهامبتون للعودة إلى الدوري الممتاز في موسمه الأول ثم أنهى الموسمين التاليين في المركز السابع.

وعانى الفريق هذا الموسم من الإصابات ورحيل عدد من لاعبيه البارزين لينهي الموسم في المركز الـ13 وخسر آخر مبارياته بقيادة سانتو 2-1 على أرضه أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة ذاتها، إنه بمجرد أن أصبح سانتو حرا، تلقى عرضا من الأهلي مقابل ثلاثة ملايين يورو سنويا.

ويبدو أن مسيرة المدير الفني الروماني لورنتيو ريجيكامب لن تستمر مع الأهلي رغم التعاقد معه في مارس/آذار الماضي ليكون خليفة للصربي فلادان ميلويفيتش الذي انفصل عن الأهلي بالتراضي في الشهر ذاته بسبب تراجع النتائج.

واستمرت نتائج الأهلي في التراجع بقيادة ريجيكامف، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري، وتلقى خسارة ثقيلة 5-1 أمام الهلال يوم الأربعاء الماضي أسهمت في تتويج ”الزعيم“ باللقب قبل جولة واحدة على النهاية.

وسيقود المدير الفني الروماني الأهلي أمام أبها في وقت لاحق اليوم، قبل ختام الموسم على أرضه أمام الاتفاق يوم الأحد المقبل.