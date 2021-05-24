الشاب بدر بن سعد العتيبي ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر

أصبح الشاب بدر بن سعد العتيبي أحد الأعضاء الذهبيين لنادي النصر السعودي، اليوم الإثنين.

وانضم العتيبي لقائمة الأعضاء الذهبيين للنصر بعد سداده رسوم العضوية الذهبية التي تبلغ 100 ألف ريال.

بحسب نادي النصر، فإن العتيبي أصبح العضو رقم 49 في النادي، حيث كان رجل الأعمال الأستاذ سعد بن صليب العتيبي العضو رقم 48.

أهلًا بانضمام الشاب بدر بن سعد العتيبي

العضـو الذهبي رقم 49 🤩

⁧#النصر_الذهبي 💛 pic.twitter.com/oR9BxuSWfi — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 24, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الشاب محمد بن نايف الحداري العتيبي بات أصغر عضو شرف في نادي النصر.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة من 28 مباراة، علما أن الهلال حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي آخر مباراتين في الدوري السعودي يلعب النصر مع الوحدة والاتحاد.