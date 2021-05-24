رياضة

الشاب بدر بن سعد العتيبي ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 20:05 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 20:50 GMT

الشاب بدر بن سعد العتيبي ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر

في آخر مباراتين في الدوري السعودي يلعب النصر مع الوحدة والاتحاد.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أصبح الشاب بدر بن سعد العتيبي أحد الأعضاء الذهبيين لنادي النصر السعودي، اليوم الإثنين.

وانضم العتيبي لقائمة الأعضاء الذهبيين للنصر بعد سداده رسوم العضوية الذهبية التي تبلغ 100 ألف ريال.

بحسب نادي النصر، فإن العتيبي أصبح العضو رقم 49 في النادي، حيث كان رجل الأعمال الأستاذ سعد بن صليب العتيبي العضو رقم 48.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب محمد بن نايف الحداري العتيبي بات أصغر عضو شرف في نادي النصر.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة من 28 مباراة، علما أن الهلال حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي آخر مباراتين في الدوري السعودي يلعب النصر مع الوحدة والاتحاد.

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