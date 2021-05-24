تأكيد إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية

أكد باولو دال بينو، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الإثنين، أن مباراة إنتر ميلان مع يوفنتوس، في كأس السوبر الإيطالي ستقام في السعودية.

ويلتقي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي مع يوفنتوس بطل الكأس في كأس السوبر الإيطالي.

ونقل موقع ”فوتبول إيطاليا“ عن دال بينو قوله: ”لدينا عقد مع السعودية يسمح بإمكانية إقامة السوبر مرة واحدة بإيطاليا، وهو ما حدث الموسم الماضي“.

وأضاف: ”المباراة القادمة ستكون في السعودية بحسب العقد.. ستكون مباراة استثنائية بين إنتر ويوفنتوس، وهي بمثابة إعلان تجاري رائع للكرة الإيطالية في الخارج“.

واستضافت السعودية كأس السوبر الإيطالي في نسختي 2018 و2019، قبل أن تقام النسخة الأخيرة في إيطاليا حيث تفوق يوفنتوس على نابولي.

ويوفنتوس هو البطل التاريخي لكأس السوبر الإيطالي بفوزه باللقب 9 مرات، مقابل 7 لميلان، و5 لكل من إنتر ميلان ولاتسيو.