إلقاء قنابل يدوية على حافلة فريق برسبوليس الإيراني (فيديو)

ألقى عدد من الجماهير قنابل يدوية على حافلة فريق برسبوليس الإيراني، اليوم الإثنين.

ونشر برسبوليس صورا لحافلة الفريق، تظهر آثار إلقاء القنابل اليدوية على الحافلة، قبل مواجهة ذوب آهن أصفهان في الدوري الإيراني.

🎥 حمله به اتوبوس #پرسپولیس در اصفهان! در مسیر حرکت اتوبوس‌های سرخپوشان به ورزشگاه، چند شخص ناشناس به پرتاب نارنجک به سمت این دو اتوبوس اقدام کردند مربی پرسپولیس: راننده توانست ماشین را کنترل کند و اگر نمی‌توانست، چپ می‌کردیم؛ حال بازیکنانمان خوب نیستhttps://t.co/6V5XZv5y4n pic.twitter.com/viDp7mJHZw — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) May 24, 2021

كما نشرت وكالة ”تسنيم“ مقطع فيديو للحادثة، وقالت: إن لاعبي برسبوليس ليسوا في حالة جيدة، في حين لم يكشف مصير مباراته مع ذوب آهن أصفهان، التي من المقرر أن تقام في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وحصد برسبوليس 45 نقطة من 22 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيراني، متأخرا بـ 3 نقاط عن سباهان أصفهان المتصدر، الذي لعب 23 مباراة.