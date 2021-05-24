رياضة

إلقاء قنابل يدوية على حافلة فريق برسبوليس الإيراني (فيديو)
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 15:06 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 16:15 GMT

إلقاء قنابل يدوية على حافلة فريق برسبوليس الإيراني (فيديو)

برسبوليس حصد 45 نقطة من 22 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيراني، متأخرا بـ 3 نقاط عن سباهان أصفهان المتصدر، الذي لعب 23 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ألقى عدد من الجماهير قنابل يدوية على حافلة فريق برسبوليس الإيراني، اليوم الإثنين.

ونشر برسبوليس صورا لحافلة الفريق، تظهر آثار إلقاء القنابل اليدوية على الحافلة، قبل مواجهة ذوب آهن أصفهان في الدوري الإيراني.

كما نشرت وكالة ”تسنيم“ مقطع فيديو للحادثة، وقالت: إن لاعبي برسبوليس ليسوا في حالة جيدة، في حين لم يكشف مصير مباراته مع ذوب آهن أصفهان، التي من المقرر أن تقام في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وحصد برسبوليس 45 نقطة من 22 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيراني، متأخرا بـ 3 نقاط عن سباهان أصفهان المتصدر، الذي لعب 23 مباراة.

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