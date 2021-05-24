فهد بن نافل يبكي بعد تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي (فيديو)

تداول جمهور نادي الهلال السعودي، فيديو لرئيس النادي، فهد بن نافل، وهو يبكي تأثرًا وفرحًا بعد تتويج ”الزعيم“ بلقب الدوري، مساء الأحد، إثر الفوز على التعاون بهدف نظيف في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

وظهر بن نافل، وهو يحيي اللاعبين على مجهودهم، ويبكي تأثرًا بالتتويج الثاني على التوالي للهلال، والرابع في آخر خمس مواسم، والـ17 في تاريخه كبطل للدوري والـ62 في مختلف المسابقات.

بكاء فهد بن نافل بعد تحقيق الهلال للقب الدوري 💙 pic.twitter.com/L5wYp3ppPj — صوت الهلال (@SawtAlhilal7) May 23, 2021

وفاز الهلال على التعاون بهدف نظيف، ليرفع رصيده للنقطة الـ58 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، ويتوج رسميًا بلقب الدوري السعودي.

وسجل بافيتيمبي غوميز، هدف الهلال الوحيد في الدقيقة الخامسة من بداية الشوط الأول، بعد تمريرة حاسمة من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وقال بن نافل عقب التتويج، عبر حسابه على ”تويتر“: ”أهلًا بالبطولة الثانية والستين.. الدوري الثاني على التوالي، الرابع من آخر خمسة دوريات، السابع عشر في تاريخ الهلال، مجدٌ جديد.. كتبه نجومكم في صفحات التاريخ، مبروك جماهير الهلال الغالية.. تستحقون الذهب.. ويستحقكم“.

أهلًا بالبطولة الثانية والستين..

الدوري الثاني على التوالي..

الرابع من آخر خمسة دوريات..

السابع عشر في تاريخ #الهلال

مجدٌ جديد.. كتبه نجومكم في صفحات التاريخ

مبروووووك جماهير الهلال الغالية.. تستحقون الذهب.. ويستحقكم💙 — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) May 23, 2021

وأضاف: ”يحيا الهلال -بعد توفيق الله- ثم بجماهير الهلال الغالية بتكاتفها ودعمها وتحفيزها شكرًا لوقفتكم الدائمة مع ناديكم، شكراً لأبطالنا الذين عملوا واجتهدوا؛ من أجل أن يحافظ الهلال على لقبه الغالي“.

#يحيا_الهلال -بعد توفيق الله- ثم بجماهير #الهلال الغالية.. بتكاتفها.. ودعمها.. وتحفيزها..

شكرًا لوقفتكم الدائمة مع ناديكم..💙

شكرًا لأبطالنا الذين عملوا واجتهدوا؛ من أجل أن يحافظ الهلال على لقبه الغالي — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) May 23, 2021

ويخوض الهلال مباراته المتبقية أمام الفيصلي، بالجولة الـ30 والأخيرة، يوم الأحد المقبل.