هل استحق الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي؟

اقتنص نادي الهلال السعودي لقب بطولة الدوري السعودي الـ17 في تاريخه، بعد الفوز على التعاون بهدف دون رد، مساء الأحد، في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع الزعيم رصيده إلى النقطة الـ58 في صدارة الدوري، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وهذا اللقب هو الثاني على التوالي للهلال، والرابع في آخر خمس مواسم، والـ17 في تاريخه كبطل للدوري والـ62 في مختلف المسابقات.

تقرير مباراة "الهلال والتعاون" في الجولة (29) من "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" .. "مباراة "التتويج"

#كورة_روتانا #الهلال_التعاون pic.twitter.com/yZZo5xgOq8 — برنامج كورة (@korarotana) May 23, 2021

ورغم هذا التتويج لكن دار العديد من الأحاديث المشككة من الإعلاميين الرياضيين في استحقاق ”الزعيم“ للتتويج باللقب في الموسم الحالي.

وقال سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر: ”وجهة نظري أن الهلال لا يستحق بطولة الدوري، خسر من بضع فرق مهددة بالهبوط مثل: الوحدة وأبها، ولم يفز على العين الذي هبط رسميا إلا بحصوله على 3 ركلات جزاء، ولكن الآن لا يوجد إعلام مستقل يذكر هذه الأمور، لما النصر حقق البطولة الاستثنائية لم يخسر من الفرق المهددة بالهبوط، فالجوانب الفنية مطلوبة في التقييم“.

وقال الناقد الرياضي فهد الروقي: ”الآن ختام الدوري وتتويج البطل والمفروض نتطرق لهذا الموضوع ولكن انسحبت الأمور لمنحنيات أخرى، ولا ألوم المشككين لأنه من الأهم استمرار الهلال في حصد بطولاته.. هو التشكيك، كل ما يحقق الفريق بطولات يبدأ التشكيك“.

فهد الروقي : الهلال مستمر في تحقيق البطولات و "يستمتع" بتشكيك الآخرين ببطولاته.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/op7R6NHIql — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 23, 2021

وقال الإعلامي حاتم خيمي: ”الهلال هذا الموسم بالمشاكل والهزائم التي لم تحدث من سنوات طويلة يحقق الأول، الأمير الوليد بن طلال يؤسس لهلال جديد، وألف مبارك لفهد بن نافل رئيس النادي، واللاعبين والجهاز الفني لقد قدموا عملا جبارا، دوري الصعاب لا يحققه إلا هلال تراه يعانق السحاب“.

وعلق الناقد الرياضي سامي الحريري: ”ما حققه الهلال من بطولات يلخص في كلمة واحدة هو (سطوة).. الهلال ينافس نفسه في حصد الأرقام.. الهلال الأنموذج الأمثل في الكرة السعودية، 40 عاما لا يغيب عن البطولات وهو أيقونة جميلة للفرح، ما يفعله أعضاء الشرف في الهلال يدرّس؛ لذلك الهلال في القمة“.

#الدوري_مع_وليد | سامي الحريري: ما حققه الهلال من بطولات يلخص في كلمة واحدة "سطوة".. الهلال ينافس نفسه في حصد الأرقام.. الهلال النموذج الأمثل للدوري السعودي.. ما يفعله أعضاء الشرف الهلال يدرس.#الهلال_بطل_الدوري #قناة_SBC pic.twitter.com/ctSRxjdhzA — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 23, 2021

من جانبه، قال وليد الفراج: ”هذه النسخة هي الـ45 للدوري أقيمت بمختلف مسمياتها، ولا نضيع وقتنا مع كلام الآخرين فهو الرقم المعتمد بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على المتضرر اللجوء لمكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، 17 لقبا للهلال، 8 للاتحاد، 8 للنصر، 6 للشباب، فقط 7 أندية حققت لقب الدوري السعودي، وتخيل الاتحاد والنصر سويا 16، أي عدد البطولات التي حققها الهلال أكثر من مجموع ما حققه الاتحاد والنصر في بطولة الدوري السعودي“.