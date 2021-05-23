مورايس مدرب الهلال يحتفل باللقب على طريقة غوميز (فيديو)

احتفل البرتغالي جوزيه مورايس المدير الفني للهلال بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان على طريقة المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز الشهير بالزائير مثل الأسد على أرض الملعب بعد الفوز على التعاون في الجولة قبل الأخيرة، اليوم الأحد.

واحتفظ الهلال بلقب الدوري السعودي إثر فوزه على التعاون بهدف نظيف سجله غوميز بعد 5 دقائق من البداية ليقود مورايس إلى اللقب الأول بعد أقل من شهر فقط على توليه تدريب ”الزعيم“.

وعقب الفوز باللقب نزل المدرب البرتغالي على أرض الملعب ليحتفل بالسير على ذراعيه وقدميه أمام المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا ليقلده في احتفاله الشهير.

وتولى مواريس تدريب الهلال، مطلع الشهر الحالي، خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي الذي تولى المسؤولية مؤقتًا بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو، وتحديدًا عقب نهاية مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية.

وتعادل مورايس مع الباطن 1-1 في الدوري قبل الفوز الكبير على الأهلي 5-1 ثم التعاون في الجولة قبل الأخيرة للدوري التي حسم خلالها الفوز باللقب.

ومن الجدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع المدرب البرتغالي لنهاية الموسم دون نية تجديد تعاقده، إذ يبحث الزعيم عن مدير فني جديد يقود الفريق الموسم المقبل.