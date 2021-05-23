هدية غوميز مهاجم الهلال لوليد الفراج (فيديو)‎

أهدى الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم نادي الهلال، هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قميصه إلى الإعلامي وليد الفراج بمناسبة الفوز بلقب الدوري.

وأظهر الفراج خلال برنامجه“الدوري مع وليد“ قميص غوميز، وقال إنه أهداه إياه، بعد نجاحه في تصدر ترتيب الهدافين والفوز بلقب الدوري.

وأذاع الفراج لقطة إهداء القميص له عبر مذيع البرنامج، حيث قال غوميز:“هذه هدية بسيطة أقدمها لك وليد الفراج، وأود أن أشكرك، وأتنمى أن تكون سعيدًا بهذه الهدية“.

وتوج فريق الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للمرة الـ17 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على التعاون 1-0، اليوم الأحد، في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وسجل هدف المباراة الوحيد الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الخامسة.

ورفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، ليتوج باللقب قبل جولة من نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد التعاون عند 47 نقطة في المركز الرابع.

ورفع غوميز رصيده بهدف، اليوم، إلى 24 هدفًا محتلًا صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بفارق 8 أهداف عن زيلايا وستراندبيرج أقرب منافسيه.