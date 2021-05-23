ترتيب هدافي الدوري السعودي: غوميز يواصل الابتعاد بالصدارة

ابتعد الفرنسي بافيتيمبي غوميز كثيرًا بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد أن أحرز هدف الهلال الأول في شباك التعاون، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز غوميز هدفه في الدقيقة الخامسة من عمل فردي لسالم الدوسري الذي مرر لجيوفينكو الذي مرر بدوره إلى غوميز فسدد في الشباك محرزًا الهدف الأول.

ورفع غوميز رصيده إلى 24 هدفًا محتلا صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بفارق 8 أهداف عن زيلايا وستراندبيرج أقرب منافسيه.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:

1/ بافيتيمبي غوميز – الهلال 24 هدفًا

2/ إيميليو زيلايا – ضمك 16 هدفًا

3/ كارلوس ستراندبيرج – أبها 16 هدفًا

4/ فابيو أبريو – الباطن 15 هدفًا