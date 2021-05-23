الهلال يتوج رسميا بلقب الدوري السعودي بالفوز على التعاون (فيديو)‎

توج نادي الهلال السعودي بلقب الدوري السعودي رسميًا، بعد فوزه على التعاون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدف فوز الهلال في الدقيقة الخامسة من انطلاقة المباراة، ليخطف أغلى ثلاث نقاط للفريق الهلالي والتي أهدته لقب الدوري رسميًا.

ورفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ولن ينتظر نتائج أي من منافسيه، فقد حسم اللقب قبل نهاية الدوري بجولة واحدة.

ووضع الهلال اللقب رقم 17 للدوري السعودي، في خزائن بطولاته.

ولعب الهلال 29 مباراة بالدوري السعودي الموسم الحالي، نجح خلالها في الفوز بـ17 مباراة، بينما تعادل في 7 مباريات، وخسر في 5.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: