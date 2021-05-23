الهلال ضد التعاون.. هل يحسم "الزعيم" لقبه الـ17 أم يؤجله "سكري القصيم" للجولة الأخيرة؟

يستهدف نادي الهلال اقتناص لقب الدوري السعودي، للمرة الـ17 في تاريخه، والثانية على التوالي، خلال مواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 55 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوصيف الشباب، ويحتاج ”الزعيم“ إلى الفوز اليوم لحسم اللقب رسميا، دون النظر لنتائج مطارده الشباب أو الانتظار لمباراة الجولة الـ30 والأخيرة.

فيما يملك التعاون 47 نقطة بالمركز الرابع، حصدها من 13 انتصارا و8 تعادلات و7 خسائر.

وكان الهلال قد فاز في مواجهة الدور الأول من الموسم الحالي بنتيجة 2-0.

🕘 التاسعة مساءً.. المجمعة وبريدة تستضيفان مواجهتين من العيار الثقيل! 🤩👋 — هل يُحسم الدوري بشكل رسمي في بريدة؟ 👀#التعاون_الهلال | #الفيصلي_الشباب pic.twitter.com/qohdWf39nT — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 23, 2021

ولعب الهلال 28 مواجهة بالدوري السعودي الموسم الحالي، نجح خلالها في الفوز بـ 16 مباراة، بينما تعادل في 7 مباريات، وخسر في 5.

وتاريخيا التقى الفريقان في 21 مباراة بالدوري السعودي، تمكن الهلال من تحقيق الفوز في 15 مباراة، بينما حسم التعاون لصالحه مباراتين، وخيم التعادل بينهما على 4 مباريات.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، يستضيف الفيصلي نظيره الشباب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يسعى الضيوف إلى الفوز من أجل الحفاظ على حظوظهم في المنافسة على اللقب، مع انتظار تعثر ”الزعيم“، وهو الأمر الذي قد يؤجل الحسم للجولة الأخيرة، التي تقام الأحد المقبل، ويواجه خلالها الهلال نظيره الفيصلي، والشباب أمام الوحدة.

– #الهلال⁩ متصدر الترتيب🔝

– 696 عدد الأهداف ⚽️

– #الاتحاد أقل من خسر 🔺 — تعرّف على أبرز أرقام دورينا قبل انطلاق الجولة قبل الأخيرة 🙌 pic.twitter.com/LBY8XcOylt — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 23, 2021

ويحتل الشباب المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الـ9 برصيد 36 نقطة.

من جانبه، قال الناقد الرياضي، عبدالعزيز المريسل، في تحليله للقاء الهلال والتعاون: ”أقدم التهاني للأمير الوليد بن طلال، والأستاذ فهد بن نافل على تحقيق هذا الدوري رقم 17، والتساوي مع نادي النصر في حصد اللقب رقم 17، وأقدم التهاني لهذا الفريق الذي يملك هذا الحظ القوي“.

وتابع: ”الهلال حسم الدوري مبكرا، ومباراته الأخيرة ضد الفيصلي تحصيل حاصل“.