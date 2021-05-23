الهلال يسعى للتعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال أبدت اهتمامها بالتعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي بورتو، لتولي قيادة الفريق، خلفًا لمواطنه مورايس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”OJogo“ عبر موقعها الرسمي، يوم الأحد، فإن: ”الهلال مُستعد لتقديم 8 ملايين يورو كراتب للمدرب“.

Al Hilal oferece oito milhões de euros por época a Sérgio Conceição https://t.co/xIQPMR0P8n — O Jogo (@ojogo) May 23, 2021

وأوضحت الصحيفة أن العقد المقدم من إدارة ”الزعيم“ لمدة عامين، ولكن لم يتم حسم المفاوضات حتى الآن.

وارتبط اسم كونسيساو مؤخرًا، بالعديد من الأندية كان أبرزها لاتسيو الإيطالي، حيث لعب المدرب للاتسيو في الفترة من 98 إلى 2000، ثم من 2003، إلى 2004.

وينتهي تعاقد كونسيساو مع بورتو، بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد تعاقده.

ونجح كونسيساو في تحقيق لقب الدوري مرتين، وكأس البرتغال، وكأس السوبر مع بورتو.

وخلال فترته مع بورتو من 2017 حتى 2021، قاد كونسيساو الفريق في 217 مباراة حقق خلالها 155 فوزًا و30 تعادلًا وخسر 32 مباراة.

وكان الهلال قد قام مؤخرًا، بتعيين البرتغالي جوزيه مورايس، مدربًا للفريق، خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الهلال بالفعل، مع المالي موسى ماريغا، مهاجم بورتو، في صفقة انتقال مجاني عقب انتهاء عقده مع النادي البرتغالي، ليوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع ”الزعيم“.

وسيتوج الهلال بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حال فوزه على مضيفه التعاون في وقت لاحق، اليوم الأحد، بصرف النظر عن نتيجة الشباب، ملاحقه المباشر خارج أرضه أمام الفيصلي في الجولة قبل الأخيرة للموسم.