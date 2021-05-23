فلامنغو يحدد شروطه للاستغناء عن دي أراسكايتا لنادي الهلال

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن فلامنغو أبلغ مسؤولي نادي الهلال السعودي بشروطه للتخلي عن لاعبه الأوروغواياني جيورجيان دي أراسكايتا، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأخرى بينها النصر الغريم التقليدي للهلال.

وقال موقع ”غازيتا سبورتيفا“ البرازيلي، إن الهلال أبدى اهتمامه بالدولي الأوروغواياني الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا، وقد تقدم بعرض قيمته 15 مليون يورو (نحو 98 مليون ريال برازيلي) للحصول على خدمات لاعب الوسط المهاجم.

لكن فلامنغو يريد ما لا يقل عن 20 مليون يورو (130 مليون ريال برازيلي) لبدء المفاوضات، وهذا ما أبلغه إلى مسؤول الهلال عبر وسيط في فلوريدا الأمريكية.

وكان برونو سبينديل، المدير التنفيذي لفلامنغو، حدد 20 مليون يورو على الأقل و75% من الحقوق الاقتصادية لبدء المفاوضات.

يذكر أن أندية أخرى في السعودية وأوروبا قد أبدت اهتمامها -أيضا- بنجم فلامنغو الذي يسعى النادي لتجديد عقده وزيادة راتبه.

لكن المفاوضات بين الجانبين وصلت لطريق مسدود ولا يوجد تحرك بشأن الوصول لتسوية قريبا، إذ إن النادي يعاني من أزمة مالية ولا يجد ما يلزم من أموال لتجديد عقد اللاعب أو زيادة راتبه لذلك فرحيله هو الحل المثالي للطرفين.

وتعاقد الهلال بالفعل مع المالي موسى ماريغا، مهاجم بورتو، في صفقة انتقال مجاني عقب انتهاء عقده مع النادي البرتغالي، ليوقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع ”الزعيم“.

وسيتوج الهلال بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، حال فوزه على مضيفه التعاون في وقت لاحق، اليوم الأحد، بصرف النظر عن نتيجة الشباب ملاحقه المباشر خارج أرضه أمام الفيصلي في الجولة قبل الأخيرة للموسم.