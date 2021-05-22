الرياضية: مباراة الاتحاد ضد النصر هي الأخيرة لكاريلي في قيادة "العميد"

كشفت ”القنوات الرياضية السعودية“ أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع مدرب من الجنسية الرومانية لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي، وتردد أن المدرب المقصود هو كوزمين كونترا.‎

وقالت القناة عبر حسابها على ”تويتر“، نقلا عن مصادرها، إن ”الاتحاد بنسبة 99% اتفق مع مدرب روماني لتدريب الفريق الموسم المقبل، وتم تحديد البرتغال كمعسكر للفريق، ومباراة النصر هي الأخيرة لكاريلي“.

وأثيرت العديد من التكهنات في الفترة الماضية بشأن عدم وجود رغبة من إدارة الاتحاد لتجديد عقد كاريلي، ليرحل بنهاية الموسم.

مصادر #الديوانيه:#الاتحاد يتفق مع مدرب روماني لتدريب الفريق الموسم المقبل، وتم تحديد البرتغال كمعسكر للفريق، ومباراة #النصر هي الأخيرة لـ كاريلي. pic.twitter.com/xVHrQQUPnA — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 22, 2021

وكانت صحيفة ”عكاظ“ أشارت مؤخرا إلى أن الروماني كوزمين كونترا مرشح بقوة لتدريب الاتحاد في الموسم الجديد.

وكوزمين سبق أن درب خيتافي وألكرون بإسبانيا، ودينامو بوخارست وبترولول بلويشتي في رومانيا، وأيضًا آسيويًا تولى قيادة غوانزو الصيني.

وكان المدرب البرازيلي قال في تصريحات تلفزيونية: ”إلى الآن لم أجدد عقدي مع نادي الاتحاد، كانت هناك محادثات بيني وبين الإدارة في 3 اجتماعات تحديدًا، ولم أجدد عقدي حتى الآن، أيضًا هناك محادثات بيني وبين وكلاء أعمالي في البرازيل، ولكن بشكل عام لم أوقع العقد الجديد مع الاتحاد، ولا أعرف ما الذي سيحدث“.

#الديوانيه

فابيو كاريلي – مدرب #الاتحاد:

إلى الآن لم أجدد عقدي مع الفريق، واجتمعت مع الإدارة 3 مرات، وفي حال التجديد سأبذل قصارى جهدي.#أبها_الاتحاد pic.twitter.com/5Kbb2KAax2 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 20, 2021

ويرتبط كاريلي مع الاتحاد بعقد ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وتولى البرازيلي تدريب الاتحاد في فبراير 2020، حيث قاد ”العميد“ حتى الآن في 41 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 14 مناسبة، وخسر 9 مباريات.

ويواجه الاتحاد نظيره العين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي، مساء الثلاثاء المقبل، ثم يصطدم بالنصر في الجولة الختامية.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ55 نقطة، قبل جولتين من ختام الموسم.